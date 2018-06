Anklage gegen Gründerin von Bluttest-Start-up Theranos

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Männer haben am Freitagvormittag in Biberach eine Frau beraubt, das teilt die Polzei mit. Die 51-Jährige überstand den Überfall mit leichten Verletzungen.

Nach derzeitigem Sachstand habe sich sich die Frau alleine in dem Reihenhaus der Familie in der Banatstraße befunden. Gegen 9.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Türe. Als die Frau die Türe öffnete, drängten sich beide in die Wohnung; sie überwältigten, fesselten und knebelten die 51-Jährige.