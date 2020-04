Die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigen im Ostalbkreis sowie den Nachbarkreisen. Das haben die Gesundheitsbehörden der Kreise am Mittwoch mitgeteilt.

Der Rems-Murr-Kreis ist weiterhin der am stärksten betroffene Landkreis was die Infiziertenzahlen angeht. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden dort im Kreis in den vergangenen beiden Tagen allerdings nicht gemeldet.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind die aktuellen Infiziertenzahlen ...