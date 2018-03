An der Infrastruktur fehlt es weiter

Es ist ein hehres Ziel, das Nicole Hoffmeister-Kraut mit ihrer Digitalisierungsoffensive verfolgt: Sie will den Geist des Silicon Valley nach Baden-Württemberg holen. Und die Politikerin hat vollkommen recht. Die Technologieunternehmen an der Westküste der USA zeichnet eine besondere Herangehensweise aus: Sie probieren Ideen aus, wagen sich mit unfertigen Ideen an die Öffentlichkeit, kooperieren mit marktfremden Unternehmen, denken Unmögliches und wagen Undenkbares, stecken Pleiten weg und erschaffen Konzerne, die ganze Branchen revolutionieren.

Genau diese Risikobereitschaft fehlt der Wirtschaft im Südwesten – im digitalen Wettstreit ist sie aber entscheidend. Doch eines ist auch klar: Der Geist des Silicon Valley kann sich nur dort entfalten, wo es eine grundlegende digitale Infrastruktur gibt. Sprich: Ohne einen flächendeckenden Breitbandausbau mit akzeptablen Datenübertragungsraten sind die nun erdachten Zentren zwar gut gemeint, werden aber nicht dazu beitragen, den riesigen Rückstand der europäischen auf die amerikanische Digitalwirtschaft zu verringern.