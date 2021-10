Amazon eröffnet stationäres Gemischtwarengeschäft in Europa

Nach Lebensmitteln bietet der Internetriese Amazon erstmals auch Gemischtwaren in einem stationären Geschäft in Europa an.

Die Filiale der 4-Star genannten Kette in einem Einkaufszentrum nahe der südostenglischen Stadt Dartford biete unter anderem Bücher, Küchenutensilien, technische Geräte und Spielzeug, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Verkauft werden Waren, die auf der Online-Plattform mit mindestens vier von fünf möglichen Sternen bewertet werden - daher auch der Name. Dazu werden auch Bewertungen einzelner Nutzer gezeigt.

In seinem Heimatmarkt USA betreibt Amazon seit 2018 bereits 4-Star-Geschäfte. Mit dem Schritt weitet der Internetgigant sein stationäres Geschäft in Ergänzung zur Online-Präsenz weiter aus.

Bereits im März hatte Amazon in London erstmals in Europa einen Supermarkt ohne Kasse eröffnet, in dem Kameras und Sensoren wie Waagen in den Regalböden registrieren, wer welche Waren mitnimmt. Der Preis wird nach Verlassen des Ladens automatisch per App abgebucht. Mittlerweile gibt es in der britischen Hauptstadt mehrere dieser Amazon Fresh genannten Geschäfte. Auch andere Handelsketten wie Aldi testen in Großbritannien ähnliche Konzepte.

