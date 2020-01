Amazon bekommt immer häufiger Konkurrenz - doch die Hürden für Händler sind hoch

Von Schwäbische Zeitung

Weil ein Kunde mit seiner neuen Frisur unglücklich war, überprüfte die Polizei den verantwortlichen Trossinger „Barber-Shop“ - und fand heraus: Der war gar nicht angemeldet. Dem Inhaber fehlte zudem die Qualifikation, um einen solchen Shop betreiben zu dürfen.

Nicht zufrieden mit seiner neuen Frisur war der 32-jährige Kunde eines sogenannten „Barber-Shops“, auf dessen Neueröffnung er in einem sozialen Netzwerk aufmerksam wurde. Nachdem der Geschädigte am Mittwochnachmittag das neueröffnete Friseurgeschäft in der Goethestraße besucht ...