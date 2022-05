Am Existenzlimit: Zu Besuch bei einer oberschwäbischen Familie, der die steigende Inflation extrem zusetzt

Für die meisten ist es ganz normal, sich unterwegs beim Bäcker mal schnell einen Kaffee zu holen. Er kostet wenig und bringt einen in Schwung.

Der Großteil der Menschen macht sich keine großen Gedanken über den Kauf des Getränks. Für Katharina Arns ist das anders. „Ein Kaffee ist für mich Luxus“, sagt die 30-jährige Mutter einer Tochter. Sie müsse sich jedes Mal sehr gut überlegen, ob sie sich ihn leisten kann oder nicht.

Sie grübelt dann, wie weit der Monat schon fortgeschritten ist, ob noch genügend Geld auf ihrem Konto ist, oder ob es mal wieder nicht reicht.

Diese Gedanken gehen Arns, die in Wirklichkeit einen anderen Namen trägt, nicht nur beim Kaffee durch den Kopf, „sondern bei jeder alltäglichen Entscheidung“, erzählt sie. „Gibt es den Käse oder die Marmelade auch im Sonderangebot? Fahren wir unsere Freunde im Allgäu besuchen oder nicht? Gehen wir ins Schwimmbad oder nicht? Du bist im Hinterkopf immer am rechnen, wie viel Geld du noch zur Verfügung hast“, sagt sie.

Einzige bezahlbare Wohnung gab es auf dem Land weit draußen

Die junge Mutter, dunkles langes Haar, warme Ausstrahlung, sitzt in ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa und stillt ihre kleine Tochter. Arns lebt gemeinsam mit ihrem Freund und Vater ihres Kindes, Lukas Kolschek (31) – auch er heißt eigentlich anders – in einer Wohnung in einem alten Bauernhaus im ländlichen Oberschwaben.

Es ist ein Dorf mit wenigen Häusern. Nur hier hat die Familie eine bezahlbare Wohnung gefunden. Arns und Kolschek studieren und leben von der staatlichen Studienförderung Bafög und dem Kindergeld. Ihre Studentennebenjobs haben sie zuletzt aufgeben müssen, um die Tochter zu versorgen.

„Wir sind geübt darin, wenig Geld zu haben“, sagt Arns. Das kenne die kleine Familie seit einiger Zeit und das sei auch immer in Ordnung gewesen, schließlich wollten beide unbedingt noch studieren.

Nun aber ist die Inflation im Jahr 2022 in Deutschland stark gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent, im Februar um 5,1 Prozent.

Hintergrund waren die stockenden Lieferketten als wirtschaftliche Auswirkung der Corona-Pandemie. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, Ende Februar, stiegen die Preise für Lebensmittel, Sprit und Energie dann aber noch einmal sprunghaft. Inzwischen beträgt die Teuerungsrate 7,4 Prozent – das ist der höchste Wert seit 40 Jahren.

Der finanzielle Druck ist extrem

Für die Familie von Katharina Arns bedeutet das nun nicht mehr nur, dass sie wenig Geld hat, „sondern es geht jetzt um unsere Existenz“, sagt die 30-Jährige, „darum, ob wir die Miete noch bezahlen können.“ Besonders als Mutter eines kleinen Kindes, spüre sie den finanziellen Druck extrem. „Die Preise steigen, aber es kommt ja nicht mehr Geld rein, sondern du musst mit dem auskommen, was du hast.“

Die hohe Inflation trifft laut einer Erhebung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Familien mit niedrigem Einkommen besonders schwer. Eine Familie mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen muss demnach 7,9 Prozent Inflation ausgleichen.

Im Gegenzug dazu hätten Singles mit hohem Einkommen mit lediglich 6,0 Prozent derzeit die geringste Inflationsbelastung. Die Waren des Grundbedarfs, also Gas, Strom, Heizöl und Nahrungsmittel, würden bei den Ausgaben ärmerer Haushalte sehr stark ins Gewicht fallen. Dagegen machten sie bei Haushalten mit hohem Einkommen einen kleineren Anteil des Warenkorbs aus.

Eine Ausnahme im reichen Oberschwaben

Arns und Kolschek haben durch Bafög und Kindergeld gemeinsam etwa 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Damit gelten sie in Deutschland offiziell als arm und sind gleichzeitig eine Ausnahme im reichen Oberschwaben.

Von den 2000 Euro gehen 1250 Euro Fixkosten für Miete, Versicherungen, einen abzubezahlenden Studienkredit und die KfZ-Steuer ab. Übrig bleiben 750 Euro, wovon Lebensmittel, Kleidung und Kraftstoff bezahlt werden müssen. Kolschek sagt, sein Konto sei schon lange in den roten Zahlen.

Da die Familie nur auf dem Land so günstig wohnen kann, ist sie dringend auf das Auto angewiesen. Damit fahren sie etwa einkaufen, zum Arzt oder zur Hochschule. „Wir fahren rund 600 bis 1000 Kilometer im Monat. Vor einem Jahr hat uns das 100 bis 150 Euro im Monat gekostet. Bei den aktuellen Spritpreisen zahlen wir 200 bis 300 Euro im Monat“, rechnet Kolschek vor.

Vermeiden mit dem Auto zu fahren

Die jungen Eltern müssen den Gürtel immer enger schnallen, um ihr Leben zu bestreiten. Sie vermeiden es schon so oft es geht, mit dem Auto zu fahren, versuchen auf das Fahrrad oder den Bus umzusteigen, „wobei der Bus hier auf dem Land nur selten fährt und man meistens sehr lang unterwegs ist“, sagt Kolschek.

Verwandten- und Bekanntenbesuche machen sie nun viel seltener. Arns gab kürzlich sogar ihren Hund ab, weil die Tierarztkosten zu teuer wurden. Urlaube sind gar nicht drin, die geliebten Konzertbesuche auch nicht. „Die gesamte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben fällt eigentlich weg. Es geht jetzt nur noch um Grundbedürfnisse“, sagt Arns.

Lebensmittel besorgt die Familie ausschließlich beim Discounter und ist beständig auf der Suche nach Sonderangeboten. Wenn Butter beispielsweise gerade günstig ist, kaufen sie gleich mehrere Stücke und frieren den Rest ein. Fleisch leisten sie sich nur selten.

Vergleichen mit den anderen

Ihrer Tochter kaufen sie grundsätzlich gebrauchte Kleidung. „Die Nachbarskinder haben das 35. Fahrzeug zum Spielen, und wir haben das eine am Straßenrand, was zu verschenken war, mitgenommen“, sagt Arns. Noch sei ihre anderthalbjährige Tochter zu klein, um sich mit anderen Kindern zu vergleichen, aber in Zukunft werde das sicher Thema.

Kolschek, der früher als Landschaftsgärtner gearbeitet hat, bekommt öfters von seinem ehemaligen Arbeitgeber Holzreste überlassen, die er dann mit dem Beil im Garten kleinhackt. Zumindest im Wohnzimmer heizte die Familie im Winter und Frühjahr also öfters mit Holz dank eines alten Ofens, der dort steht. Dennoch wartet die Familie mit Sorge auf die Nebenkostenabrechnung.

Das aktuell verabschiedete Entlastungspaket der Bundesregierung mit 300 Euro Heizkostenzuschuss je Arbeitnehmer, 100 Euro pro Kind und dem Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr sei eher ein „Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Arns, zumal sie und ihr Freund als Studierende vom Heizkostenzuschuss ausgeschlossen sind.

Was der Familie mehr helfen würde, seien Wohngeld und ein Zuschlag zum Kindergeld. Beides hat Arns beantragt, bisher habe sie aber noch keine Rückmeldung erhalten. Die Ämter seien überlastet.

Gesellschaftliche Spaltung befürchtet

Der Paritätische Wohlfahrtsverband befürchtet im Falle einer anhaltend hohen Inflation eine massive gesellschaftliche Spaltung. „Wenn sich die Inflationsrate so weiterentwickelt, dann wird die Gesellschaft am unteren Rand auseinanderbrechen“, sagt Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Dann haben wir Millionen Haushalte, die nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen sollen“, warnt er. „Das wird sich auch politisch auswirken.“

Auch er hält das von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Entlastungspaket für kaum hilfreich. Es sei vielmehr sozial, ökologisch und haushaltspolitisch bedenklich. „Die Haushalte, die ohnehin am meisten haben, bekommen die größte Entlastung“, kritisierte Schneider.

Was ist, wenn die Preise dauerhaft so hoch bleiben oder wenn es noch teurer wird? Familie Arns

Dabei sei es nur vernünftig, vor allem denen zu helfen, die wirklich Hilfe bräuchten, damit der Staat finanziell handlungsfähig bleibe, sagte Schneider. Kritiker bemängeln, dass das Entlastungspaket ausgerechnet Rentnerinnen und Renter, Auszubildende und Studierende ausschließt.

Arns und Kolschek blicken unsicher in die Zukunft. „Was ist, wenn die Preise dauerhaft so hoch bleiben oder wenn es noch teurer wird?“, sagt Arns. Bei beiden ist noch offen, ob sie im Anschluss an ihren Bachelor auch ihren Masterabschluss machen können oder doch arbeiten müssen.

Mit wenig Geld lerne man, von Monat zu Monat zu planen und nicht zu weit in die Zukunft zu denken. „So werden wir das jetzt weiter machen“, sagt Kolschek und nimmt seine Tochter auf den Arm. Heute steht noch ein Lebensmitteleinkauf an – es ist einer der unschönen Termine in der Woche für die kleine Familie.