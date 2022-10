Habisreutinger blickt optimistisch in die Zukunft: So geht das trotz der Krisen

Wenn die Firma Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG aus Weingarten (Landkreis Ravensburg) in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert, hat sie allen Grund, stolz auf das Erreichte zu sein. Zugleich kommt darin aber auch eine gewisse Bescheidenheit zum Ausdruck, denn die Habisreutingers sind noch viel länger im Holzgeschäft tätig – insgesamt sage und schreibe in neunter Generation. Aber auch die Rechnung, die jetzt auf genau 200 Jahre und sechs Generationen kommt, ist natürlich korrekt.

Das Gründungsdatum 1822 bezieht sich auf den Kauf der ehemals klösterlichen und 1803 säkularisierten „Oberen Säge“ in Weingarten durch Johann Baptist Habisreutinger, der zuvor Pächter der Sägerei gewesen war. Finanziert wurde dieser Kauf übrigens mit dem ersten Kredit, den die im selben Jahr gegründete Oberamtssparkasse, die heutige Kreissparkasse Ravensburg, vergeben hat.

Die Wurzeln der „Holzdynastie“ Habisreutinger reichen aber bis ins Jahr 1712 zurück. Damals war ein Säger namens Johann Georg Habisreutinger aus Immenstadt im Allgäu ins oberschwäbische Weingarten gekommen. Er hatte dort beim Bau der Basilika Arbeit als Klostersäger bekommen. Auch sein Sohn Severin war als Klostersäger tätig.

Technischen Errungenschaften gegenüber aufgeschlossen

Nach 1822 blieb die Firma Habisreutinger für mehrere Jahrzehnte eine kleine Sägerei. Franz Sales Habisreutinger, ein Mann mit besonderer Tatkraft und Ehrgeiz, war es, der ab 1892 den Ausbau des Betriebs zu einem leistungsfähigen Unternehmen der Holzwirtschaft energisch betrieb. Er war auch gegenüber den technischen Errungenschaften dieser Zeit sehr aufgeschlossen und schaffte die ersten modernen Maschinen an.

Den Schwung des bald nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden Wirtschaftswunders nützte auch die Firma Habisreutinger. Es wurden neue Hallen gebaut, das Sortiment wurde um viele neue Produkte erweitert, zum Beispiel Sperrholz, Furniere und Platten aller Art. Auch neue Standorte kamen hinzu. Das Weingartener Sägewerk, die Keimzelle des Unternehmens, ist allerdings im Jahr 2000 geschlossen worden. Der Betrieb hatte sich nicht mehr rentiert. Entlassungen von Mitarbeitern waren damit aber nicht verbunden. Dies spricht ebenso für das soziale Verantwortungsbewusstsein der Eigentümerfamilie wie auch die seit vielen Jahren praktizierte Beteiligung der heute rund 400 Mitarbeiter, zumeist Schreiner und Zimmerleute, am Unternehmensergebnis. Geht es der Firma gut, so das Credo der Habisreutingers, soll es auch den Mitarbeitern gut gehen.

Der Übergang von der fünften auf die sechste Generation (ab 1822 gerechnet) erfolgte im Jahr 2012. Damals zogen sich die Vettern Wolfgang und Hugo Habisreutinger aus der Geschäftsführung zurück, ihre Söhne Felix und Maximilian wurden als geschäftsführende Gesellschafter die alleinigen Chefs und übernahmen sukzessive die Anteile ihrer Väter am Unternehmen. In der Unternehmenssatzung ist dabei festschrieben, dass die Anteile an der Firma paritätisch zwischen den beiden Familienstämmen verteilt sein müssen. Die neue Generation konnte ein wohl bestelltes Haus übernehmen.

Wolfgang und Hugo Habisreutinger hatten das Familienunternehmen zu einer bedeutenden Großhandlung für viele Produkte rund ums Holz ausgebaut, den Umsatz von 1974 bis zur Übergabe an die jüngere Generation von umgerechnet sieben Millionen Euro auf über 80 Millionen Euro gesteigert. „In all den Jahren ging es für unser Unternehmen eigentlich immer aufwärts“, blickt Wolfgang Habisreutinger auf diese Zeit zurück. Weder die Ölkrise noch die Eröffnung der ersten Baumärkte warfen das Unternehmen aus der Bahn – auch wenn die Ex-Chefs heute zugeben, bei der Ansiedelung von Praktiker und Obi im Schussental „einen gehörigen Schreck“ bekommen zu haben. Doch schnell hätten die Kunden gemerkt, sagt Hugo Habisreutinger, dass die Qualität der Produkte nicht die selbe war und bessere Qualität eben auch einen höheren Preis verdiene.

Neun Filialen in Süddeutschland

Heute betreibt Habisreutinger neben dem Stammsitz in Weingarten Filialen in Neu-Ulm, Freiburg, Konstanz, Nürtingen, Gersthofen bei Augsburg, Kempten, Wurmlingen und Bad Wörishofen, letztere wurde erst vor wenigen Tagen eröffnet. 1992 baute man ein modernes Holzzentrum mit Fachmarkt und großer Ausstellung in Weingarten. In Baienfurt (Landkreis Ravensburg) wurde in der dortigen ehemaligen Papierfabrik ein neues Logistikzentrum mit einem vollelektronisch gesteuerten Hochregal in Betrieb genommen – mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro „die größte Investition der Unternehmensgeschichte“, erklärt Maximilian Habisreutinger. Bereits 1988 war die Holzhandlung Messner in Wurmlingen bei Tuttlingen erworben worden. Sie wird inzwischen ebenfalls unter dem Namen Habisreutinger geführt.

Das Vertriebsgebiet von Habisreutinger mit mehr als 16 000 Kunden, weit überwiegend aus dem Handwerk, erstreckt sich von der Schwäbischen Alb über den Schwarzwald bis nach Freiburg, das Allgäu, ins bayerische Schwaben und nach Vorarlberg. Über 50 Lkw sind für den Vertrieb im Einsatz und sorgen dafür, dass Kunden, die ihre Ware bis 14 Uhr bestellen, „diese am Folgetag auf dem Hof stehen haben“, sagt Felix Habisreutinger.

Möglich macht das eine ausgeklügelte Logistik, vom Lieferanten bis zum Kunden durch-digitalisierte Prozesse und eine Lagerfläche von gut 100 000 Quadratmetern, auf denen ständig rund 17 000 Artikel auf Vorrat gehalten werden. Das Sortiment umfasst zahlreiche Produkte aus den Bereichen Böden, Türen, Wand und Decke, Terrassen und Garten, Fassaden und Plattenwerkstoffe. Mit mehr als 350 Lieferanten arbeitet Habisreutinger zusammen, zu rund 30 Ländern bestehen Importbeziehungen, wobei das Gros der Ware aus Österreich, Tschechien, Polen und der Schweiz kommt.

Auf Wachstumspfad

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ fanden Hugo und Wolfgang Habisreutinger lobende Worte über die Entwicklung, die das Unternehmen seit der Übernahme der Geschäftsführung durch ihre Söhne genommen hat. Das belegen vor allem zwei Zahlen: Der Umsatz ist seither von 80 Millionen Euro auf zuletzt gut 120 Millionen Euro gestiegen, die Mitarbeiterzahl hat von 230 auf rund 400 zugelegt. Über Gewinne redet man – typisch schwäbisch – nur ungern. Doch es ist kein Geheimnis, dass Habisreutinger ganz ordentlich wirtschaftet, sprich profitabel ist.

Schon beim Übergang auf die nächste Generation hatten die beiden Ex-Chefs Zufriedenheit darüber geäußert, dass es erneut gelungen sei, den Wechsel harmonisch zu vollziehen. Bekanntlich ist das in Familienunternehmen nicht immer der Fall. Aber auch diesmal seien bei den neuen Chefs die dafür notwendigen Voraussetzungen gegeben gewesen, nämlich die fachliche Eignung, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und ein gutes persönliches Verhältnis.

In die Zukunft blicken die beiden amtierenden Geschäftsführer, trotz aller Krisen, optimistisch. „200 Jahre Unternehmensgeschichte – da gab es schon schwierigere Zeiten“, sagt Felix Habisreutinger und erinnert an zwei Weltkriege und die Hyperinflation der 1920er-Jahre, als Habisreutinger „zwei Mal am Tag Gehälter ausgezahlt hat“. Die Rahmenbedingungen jedenfalls stimmen. Der Holzbau, gerade hier im Südwesten, boomt. Holz speichert CO2, es kann wiederverwendet werden, und es ist ein nachwachsender Rohstoff. Hinzu kommt: Je teurer Energie wird, desto günstiger wird der Holzbau im Vergleich zum Massivbau aus Ziegel, Stahl und Beton.

Die Aussichten, die erfolgreiche Unternehmensgeschichte Habisreutinger fortzuschreiben, sind also intakt. Auch für die siebte Generation, die schon in den Startlöchern steht.