Alles zu teuer: Immer mehr Häuslebauer bauen doch nicht

Für Häuslebauerinnen und Immobilienkäufer sind die Jahre niedriger Baufinanzierungen Vergangenheit. Denn seit Jahresbeginn sind die Zinsen beispielsweise für eine zehn Jahre laufende Bau- oder Immobilienfinanzierung von einem auf rund drei Prozent geklettert. „Für Menschen, die sich ein Eigenheim finanzieren wollen, ist die Situation im Moment besonders angespannt“, bringt das Ralph Wefer vom Vergleichsportal Verivox auf den Punkt.

Dass sich diese Lage in naher Zukunft auch nicht ändern wird, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag einen groben Fahrplan für ihre Zinswende vorgelegt. Nach Ende des Anleihekaufprogramms in diesem Monat ist eine erste Zinserhöhung um 0,25 Prozent im Juli quasi gesetzt, eine weitere dürfte im September folgen – möglicherweise dann noch einmal um 0,5 Prozent.

Die Zinsen könnten weiter steigen

In Erwartung solcher Schritte waren die Renditen auf den Anleihemärkten bereits seit längerem gestiegen – und das hat auch Bauzinsen in die Höhe getrieben. Mit weiteren Zinsschritten könnte diese Tendenz also anhalten und damit die Finanzierung von Krediten entsprechend verteuern. „Die Hauptgründe für die stark gestiegenen Bauzinsen sind die infolge von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg deutlich gestiegene Inflation und die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Notenbanken“, so die Vorständin für das Privatkundengeschäft der Interhyp, Mirjam Mohr. Interhyp ist ein Vermittler von Immobilienfinanzierungen. „Im Jahresverlauf erwarten wir einen weiteren Anstieg der Zinsen, aber langsamer als im ersten Halbjahr“.

Neben der generellen Finanzierung kommt für Häuslebauerinnen aktuell aber noch ein mindestens ebenso großes Problem hinzu. Denn zuerst in Folge der globalen Pandemie, dann aber noch einmal verstärkt durch Russlands Krieg in der Ukraine, sind Lieferketten gestört. Es fehlt an Baumaterialien, was die Preise seit Monaten entsprechend in die Höhe treibt. Nach jüngsten Daten des Ifo-Institutes in München von Freitag ist die Materialknappheit auf deutschen Baustellen so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr.

Krieg in der Ukraine hat die Situation verschärft

„Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Lieferprobleme bei Baustoffen drastisch verschärft“, resümiert Ifo-Forscher Felix Leis. In Folge hätten auch die Materialpreise auf Grund von Knappheit und höheren Energiekosten weiter zugelegt. „Besonders knapp ist derzeit Baustahl, der oft aus Russland oder der Ukraine importiert wurde. Auch beim Bitumen kommt es zu Problemen. Mancherorts klagten die Betriebe auch über einen Mangel an Ziegelsteinen. Dämmstoffe waren bereits vor Kriegsbeginn vielerorts knapp, aber auch hier hat sich die Situation weiter verschlechtert“.

Diese Entwicklungen bleiben nicht ohne Folgen. So melden mehr und mehr Unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau, dass in Folge steigender Kosten und höherer Bauzinsen Projekte zunehmend unrentabel werden: Auftragsstornierungen nehmen also zu. Berichteten im April noch 7,5 Prozent der Firmen von Stornierungen, waren es im Mai bereits 13,4 Prozent. Auch im Tiefbau bewegen sich die angegebenen Stornierungen mit fast 9 Prozent auf hohem Niveau. Dennoch sind die Auftragsbücher der Unternehmen laut Auskunft des Ifo-Institutes nach wie vor prall gefüllt.