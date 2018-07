Aktien profitieren von positiven Vorgabe aus Asien

Frankfurt (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Feiertagsbedingt geschlossene Börsen in London und an der Wall Street sprechen aber für einen ruhigen Handelstag, zumal auch die Vorgaben keinen klaren Trend vorgeben.

Der Leitindex Dax stieg am Montagmorgen um 0,42 Prozent auf 5.971,24 Punkte. In der Vorwoche hatte sich der Leitindex nach anfänglich deutlichen Verlusten zu Beginn kräftig erholt und letztlich um 2,01 Prozent zugelegt. Der MDax gewann in den ersten Minuten 0,62 Prozent auf 8.009,14 Punkte, der TecDax rückte um 0,30 Prozent auf 744,39 Punkte vor.

Die US-Indizes waren nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Spaniens im späten Handel deutlich abgerutscht und hatten damit den schwächsten Monat Mai seit fast 50 Jahren besiegelt. Der Future auf den US-Leitindex liegt seit dem Xetra-Schluss vom Freitag per saldo mit 0,15 Prozent im Minus. Dagegen stehen aber freundlichere Vorgaben aus Japan, wo der Nikkei-225-Index nach anfänglichen Verlusten mit Kursgewinnen aus dem Handel ging.