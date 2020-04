Von Deutsche Presse-Agentur und Angela Köhler

Mediale Aufregung um Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un: Seit dem Wochenende kursieren Gerüchte

über den Tod des vermutlich 36-jährigen Diktators. Die japanische Boulevardzeitung „Shunkan Gendai“ meldete am Samstagabend, Kim sei nach Komplikationen bei der Herzoperation am 12. April nicht mehr bei Bewusstsein. Er befinde sich in einem „vegetativen Zustand“. Das würde bedeuten, der Diktator sei infolge einer massiven Funktionsstörung beider Großhirnhälften kaum noch oder gar nicht mehr ansprechbar.