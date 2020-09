Akkordeon und Mundharmonika für die Generation Internet: So will sich Hohner behaupten

Plötzlich wabern französische Akkordeonklänge durch die Werkshalle des Instrumentenherstellers Hohner in Trossingen. Der Musiker Olivier Selac aus Frankreich steht mit seinem blauen Instrument mitten im Herzen der Produktionshalle zwischen alten Stanzmaschinen und Werkbänken und spielt. Der Akkordeon-Künstler ist extra angereist, um mit Hohner-Klängen das Mittagessen für die Arbeiter einzuläuten – um Punkt 12 Uhr. Solche kleinen Auftritte sind Tradition im Hause Hohner.

Ein Stockwerk darüber: Arthur Chuang, 53 Jahre alt, Brille, akkurat sitzender Anzug mit Krawattennadel, auf der Notenschlüssel tanzen, hat hier sein Büro. Der Taiwanese leitet seit März dieses Jahres die Geschicke des Traditionsunternehmens, das vor allem für seine Mundharmonikas und Akkordeons bekannt ist. Chuang schlägt, während unten gespielt wird, oben neue Töne an.

Mischung aus Tradition und Moderne

Er zeigt Marketing-Videos, die die junge Generation wieder mehr für das Musizieren begeistern sollen. Er präsentiert Konzert-, Live- und Lernvideos auf dem eigenen YouTube-Kanal, Facebook-, Instagram- und Twitteraccount. Im Interview antwortet er auf Englisch, doch wer ihm im Flur auf dem Weg zum Mittagessen entgegenkommt, hört ein astreines „Mahlzeit!“ aus dem Mund des Geschäftsführers. Ein kurioser Kontrast in urschwäbischen Hallen. Doch es ist genau diese Mischung aus Tradition und Moderne, die das Unternehmen im Jahr 2020 ausmacht.

Alles begann im Jahr 1857. In dem Jahr startete der Trossinger Matthias Hohner mit der Mundharmonikaproduktion, zuvor hatte er mit Uhren gehandelt. In der Folge entwickelte er ein bemerkenswertes Vermarktungsgeschick. Er startete bald mit der Lieferung von Mundharmonikas nach Amerika, obwohl er selbst weder Englisch sprach, noch je im Ausland gewesen war. Trotzdem: Das Geschäft boomte.

Hohner-Produktion (Foto: Helena Golz)

4000 Menschen haben bei Hohner zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Feinarbeit Mund- und Ziehharmonikas zusammengesetzt und gestimmt. Im Jahr 1928 produzierte das Unternehmen allein 22 Millionen Mundharmonikas, von 1909 an war es an der Börse gelistet. Der Musikinstrumentenhersteller bestimmte das städtische Leben: Trossingen war Hohner, Hohner war Trossingen. Bis heute gibt es das Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, die Ernst-Hohner- und die Dr.-Karl-Hohner-Straße – benannt nach Nachfahren des Unternehmensgründers – und das Harmonika-Museum. Selbst das Tierbedarfsgeschäft in der Stadtmitte heißt Hundharmonika.

Und obwohl der Hersteller auch heute noch Weltmarktführer bei Mundharmonikas ist, sind die Glanzzeiten vorbei, das leugnet auch das Hohner-Management nicht. Bereits in den 1980er-Jahren hatte sich die Konjunktur der gesamten Branche stark verschlechtert. Es gab einen nicht aufzuhaltenden „Trend weg von den traditionellen Harmonika-Instrumenten“, heißt es auf den Infotafeln zur Hohner-Geschichte im Harmonika-Museum, das sich auf dem prächtigen, aber längst nicht mehr als Werksgelände genutzten, alten Hohner-Areal in Trossingen befindet.

Auch Hohner geriet in die Abwärtsspirale und der Umsatz sank rapide. Mitte der 1990er-Jahre folgte der radikale Schnitt. 1997 übernahm die HS Investment Group, eine Investorengruppe mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln die Mehrheitsanteile an der Matth. Hohner AG und verlagerte Teile der Produktion ins Ausland. 2014 folgte dann der Rückzug von der Börse und die Umwandlung der einstigen AG in eine GmbH. Damit gehörte Hohner direkt zur HS Investment Group.

Man habe ein enges Verhältnis zu den Eignern und pflege regelmäßige Rücksprachen mit den Repräsentaten der Investmentgesellschaft über die Weiterentwicklung des Unternehmens, sagt Arthur Chuang. Nähere Details nennt er zur HS Investment Group aber nicht. Welche Investoren sich genau hinter der Gesellschaft verbergen, ist unklar. Nach Informationen verschiedener Fachmedien steht hinter der HS Investment Group der taiwanesische Mischkonzern KHS, zu dem er auch der Instrumentenhersteller KHS Musical Instruments mit seinen Marken Mapex, Walden und Jupiter gehört.

Die junge Generation in Europa ist mit anderen Dingen beschäftigt. Arthur Chuang, Geschäftsführer

Chuang selbst ist eigentlich ein alter Bekannter bei Hohner. Bereits 2001 fing er bei dem Trossinger Unternehmen an, zunächst als Assistenz des damaligen Vorstands. Er war von Hohner bei einer Messe angesprochen worden, ob er das Trossinger Team nicht ergänzen wolle. Chuang kam für einige Jahre, verließ dann das Unternehmen zeitweise, bis er jetzt im Frühjahr zurückkam und den Geschäftsführerposten übernahm.

Auf ihn warten nun viele Herausforderungen, denn die Probleme der schrumpfenden Branche sind auch mit neuen Besitzverhältnissen bei Hohner nicht verschwunden: „Die junge Generation in Europa ist mit anderen Dingen beschäftigt.“ Ein Instrument zu erlernen habe nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher, sagt Chuang. Einen Großteil seiner Produkte setzt Hohner deshalb auch in Amerika ab, Mundharmonika und Akkordeon sind dort noch gefragter als hierzulande.

Hohner-Geschäftsführer Arthur Chuang. (Foto: Helena Golz)

Die Digitalisierung habe außerdem die Verkaufskanäle verändert, die Produktionskosten würden beständig steigen. Das traditionelle Musikfachgeschäft verschwindet aus den Innenstädten, sagt Chuang, dessen Start als neuer Geschäftsführer ausgerechnet in die Zeit einer weltweiten Pandemie fiel. Der Corona-Lockdown wurde schnell zum Problem für das Unternehmen, dessen Absatz bis zu 70 Prozent über den Einzelhandel läuft. Im Jahr 2019 habe Hohners Umsatz bei etwas mehr als 20 Millionen Euro gelegen, eine genaue Zahl will Arthur Chuang nicht nennen. Nur noch 120 Mitarbeiter arbeiten in Trossingen. An alte Zeiten kommen diese Zahlen nicht heran.

Und trotzdem behauptet sich Hohner. Der mit der neuen Eignerstruktur eingesetzte „Turn around“ habe sich ausgezahlt, sagt Chuang. Durch den Rückzug von der Börse könne man schneller und effizienter arbeiten. Hohner agiert vermehrt global, hat Strukturen ausgelagert, kooperiert im globalen Vertrieb und bei der Produktion in Asien eng mit dem ebenfalls zur KHS-Gruppe gehörenden Instrumentenhersteller KHS Musical Instruments. Einstiegsmodelle lässt Hohner heute an zwei Standorten in China produzieren. „Ohne diese Prozesse wären wir vielleicht nicht mehr hier“, sagt Chuang. Und ohne diese Prozesse könne man auch nicht seit 15 Jahren schwarze Zahlen schreiben und einen stabilen Marktanteil haben, so wie es bei Hohner der Fall sei.

So bleibt Geld für Investitionen: Nicht nur setzt der Hersteller mit einem fünfköpfigen Team vermehrt auf Social-Media-Aktivitäten, wie eben einen eigenen YouTube-Kanal und Kooperationen mit Künstlern, die dort auftreten. Demnächst soll ein eigenes Videostudio in Trossingen entstehen, um die Produkte noch besser zu vermarkten. Ein ebenso starkes Entwicklungsteam arbeitet außerdem an Innovationen wie dem neuen Akkordeonmodell XS.

Das Akkordeon ist speziell für Kinder gefertigt, extra leicht und kommt mit einem in Kooperation mit dem Tettnanger Outdoorausrüster Vaude entwickelten Akkordeon-Tragesystem und Transporttasche daher. So sollen Kinder zwischen vier und sieben Jahren mit dem Musizieren und letztlich auch mit der Marke Hohner vertraut gemacht werden.

Von Trossingen in die Welt

Aber, bei all der Moderne, darf dann eben nicht die Tradition fehlen. Schließlich blieben die auch heute noch größtenteils von Hand gefertigten Instrumente der Kern der Marke Hohner. Nur sie würden diesen unverwechselbaren Hohner-Klang erzeugen, wie Chuang sagt. Deshalb werden auch alle der Stimmzungen und Stimmplatten für Mundharmonikas immer noch vor Ort in Trossingen erstellt, auch wenn sie danach zur Weiterverarbeitung nach China geschickt werden. Der Ursprung eines guten Instruments liegt noch immer in Schwaben, ist man überzeugt.

Und so sind die bewährten Maschinen aus den 1920er- und 1930er-Jahren in den Werkshallen weiterhin in Betrieb und bieten die perfekte Bühne für den Gastmusiker Olivier Selac mit seinem Akkordeon. Während er spielt, wird sein Auftritt live bei Facebook und Instagram übertragen. Von Trossingen in die Welt, früher und heute – nur ganz anders.

Hohner-Produktion (Foto: Helena Golz)