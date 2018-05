Air-Berlin Topbonus-Meilen sind kaum zu retten

Von Jochen Schlosser

Es wurden viele wahre und richtige Sätze gesagt an diesem Donnerstag, nachdem die Polizei im Morgengrauen mit Hundertschaften die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen durchsucht hat. Innenminister Horst Seehofer sagte, die Vorgänge in der LEA in der Nacht zum Montag seien „ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bürger“.

Mehrere Unionspolitiker erklärten unisono, man werde keine „rechtsfreien Räume“ dulden. Auch wurde allenthalben Wert darauf gelegt, dass sein Gastrecht verwirkt habe, wer gegen Polizisten vorgeht.