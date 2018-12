Agrarland wird knapp und immer teurer

Die Donaulerchen und Sängerfreunde haben mit ihrem Adventskonzert am vergangenen Samstagabend in der voll besetzten Antoniuskirche in Bad Saulgau Freude auf Weihnachten entfacht. Doch die Freude ist getrübt: Denn die Chorvereinigung hätte ihr Konzert lieber in der viel größeren St. Johanneskirche gegeben. Nur einer spielte nicht mit. Pfarrer Peter Müller verweigerte den jungen Sängern den Zutritt. Die Gründe hierfür sind unklar.

