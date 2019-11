Adidas stellt Speed-Factorys in Ansbach und Atlanta ein

Der Sportartikelhersteller Adidas stellt seine erst 2017 eröffneten sogenannten Speed-Factorys in Ansbach und in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) ein. Das teilte das Unternehmen mit und bestätigte damit Berichte mehrerer Medien.

An der Technologie wolle Adidas jedoch festhalten und sie künftig bei Zulieferern in Asien einsetzen. Die Speed-Factory war geschaffen worden, um möglichst schnell auf neue Trends vor allem in der Laufschuh-Technologie und -mode reagieren zu können. In Ansbach hatte Adidas das Projekt gemeinsam mit dem Zulieferer Oechsler AG betrieben. Die technologische Zusammenarbeit solle fortgesetzt werden.