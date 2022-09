AdBlue wird knapp: Die Logistikbranche warnt vor dem Stillstand

Wegen der Knappheit des Dieselreinigers AdBlue schlägt der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) Alarm: Sollte der Nachschub ausbleiben, könnten die meisten Lkw nicht mehr fahren. „Ohne AdBlue stehen die meisten Lkw still – es drohen leere Supermarktregale“, warnt der BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Hintergrund für den Warnruf ist die Tatsache, dass der wichtigste AdBlue-Produzent Deutschlands seine Produktion bereits Mitte August eingestellt hat. „Da wir nichts mehr produzieren, leeren sich unsere Lager“, sagte ein Sprecher der SKW Piesteritz. Neben SKW produzieren auch BASF und Yara von AdBlue in Deutschland.

Das Problem sind einmal mehr die hohen Gaspreise. Denn die führen zu höheren Produktionskosten. Bei SKW spielten für den Produktionsstillstand zunächst Wartungsarbeiten eine Rolle. Eine der betreffenden Anlagen sei grundsätzlich wieder in der Lage, gestartet zu werden, allerdings lohne sich das wirtschaftlich nicht, heißt es bei SKW.

7,5 Millionen Liter pro Tag

SKW Piesteritz hatte zuvor eine Deckelung des Gaspreises und eine Ausnahme bei der Gasumlage für Unternehmen gefordert, die Gas als Rohstoff einsetzen. „Wenn nichts passiert, müssen wir zum 1. Oktober Kurzarbeit anmelden“, sagt der Sprecher. SKW Piesteritz beschäftigt 850 Mitarbeiter, die meisten davon arbeiten in der Produktion.

Zwar haben SKW Piesteritz und der BGL eine Notfallreserve vereinbart. Von dieser seien zuletzt aber nur noch rund eine Million Liter AdBlue übrig. Nach Angaben des Konzerns benötigt die Logistik in Deutschland 2,5 Millionen Liter AdBlue pro Tag, alle Pkw fünf Millionen Liter pro Tag.

Eine alternative Beschaffung des Kraftstoffzusatzes im Falle einer Mangellage ist laut BGL schwierig. Denn: „Überall in Europa stehen die Werke still“, sagt BGL-Vorstandssprecher Engelhardt. Außerdem fehlten die Transportkapazitäten, um die benötigten Mengen zu transportieren.

Preise erreichen Rekordhöhe

Die Harnstoff-Lösung AdBlue wird aus Ammoniak gewonnen, das wiederum mit Hilfe von Erdgas produziert wird. Der Anstieg der Preise allerdings macht die Ammoniak-Produktion unwirtschaftlich. Zwar kann man AdBlue noch gewinnbringend verkaufen. Allerdings fließt ein größerer Teil bei der Produktion in unwirtschaftlichere Produkte wie Kunstdünger.

Abgesehen von einer drohenden AdBlue-Knappheit ist der Zusatz für Dieselmotoren auch enorm teuer geworden. In der ersten Septemberwoche haben AdBlue-Preise ab Werk neue Rekordhöhen erreicht und sind mit einem Anstieg um 40 Euro pro 100 Liter so stark gestiegen wie nie.

„Dadurch ist AdBlue in Deutschland so knapp geworden, dass die ersten AdBlue-Pumpen an Tankstellen für kurze Zeiträume leerlaufen“, sagt Hagen Reiners. Er analysiert Preisentwicklungen für unterschiedliche Energie-Rohstoffe bei Argus Media.

Stillstand droht

Sollten die Produktion von AdBlue ausbleiben, droht ein Stillstand in der Logistikbranche, warnt der BGL. Denn über 90 Prozent aller auf Deutschlands Autobahnen fahrenden Lkw seien auf AdBlue in ihren Zusatztanks angewiesen.

Hintergrund ist, dass diese Lkw einen Sensor eingebaut haben, der die Stickoxidkonzentration bei den Emissionen misst. AdBlue verringert den Ausstoß an den Stickoxiden. Wenn das ausbleibe, gebe es eine Warnung und nach wenigen Kilometern blieben die Laster dann liegen. „Dann steht Deutschland“, unterstreicht Dirk Engelhardt.

Denn laut dem Logistikverband werden rund 70 Prozent aller Waren in Deutschland per Brummi transportiert. „Und zwar nicht nur ein Großteil der Lkw, die unsere Supermärkte beliefern, sondern auch viele Fahrzeuge auf Baustellen oder Traktoren in der Landwirtschaft“, so Engelhardt.

Der Verband fordert die Bundesregierung auf, gegen die Knappheit geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht hingegen derzeit keine Mangellage bei AdBlue. Falls es dazu kommen sollte, werde man aber reagieren.