Acht Jahre Haft: Kopf hinter illegalen Cum-ex-Geschäften verurteilt

Das Landgericht Bonn hat Hanno Berger, den juristischen Kopf hinter vielen illegalen Cum-Ex-Steuermanipulationen, zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Berger soll als Mittäter Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen begangen und dabei einen Schaden in Höhe von 275,8 Millionen Euro verursacht haben. Der Vorsitzende Richter Roland Zickler attestierte ihm „erhebliche kriminelle Energie“.

Beim Cum-Ex-Skandal geht es um Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende. Die Beteiligten ließen sich Kapitalertragssteuer zwei Mal erstatten, obwohl sie nur einmal bezahlt wurde. Komplexe Aktienverkäufe rund um den Dividendenstichtag tarnten den Trick. Die Täter hatten damit dem deutschen Fiskus insgesamt rund zehn Milliarden Euro Schaden verursacht. Mitbeteiligt waren Anwälte, Investment-Profis und Banken.

Eine zentrale Rolle in diesem Skandal spielte der Anwalt Hanno Berger, wie jetzt das Landgericht Bonn feststellte. Er habe Cum-Ex zwar nicht erfunden, aber die Anwendung enorm verbreitert und die Schadenshöhen potenziert. „Sie haben Cum-Ex 2.0 erfunden“, sagte Richter Zickler.

Konkret ging es vor dem Landgericht Bonn um drei Steuerhinterziehungs-Modelle in Zusammenarbeit mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Dabei sei in den Jahren 2007 bis 2010 ein Setuerschaden von 275,8 Millionen Euro entstanden. „Ein besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung beginnt bei 50.000 Euro“, rechnete Richter Zickler vor, „Sie haben die Schwelle um mehr als das 5.000-Fache überschritten.“

Das Gericht folgte der Anklage in vollem Umfang. Berger habe von Beginn an mit Vorsatz gehandelt. „Dass eine nicht bezahlte Steuer nicht erstattet werden kann, leuchtet jedem ein. Dazu muss man nicht Jura studieren oder Finanz-Profi sein“, betonte Richter Zickler. Die Versuche Bergers, noch vor Gericht das Gegenteil zu beweisen, bezeichnete der Richter in seiner rund 90-minütigen Begründung als „Blödsinn“. Als Berger immer wieder den Kopf schüttelte, warf Zickler ihm „Starrsinn“ vor.

Ausführlich begründete das Gericht, wie es zur Strafe von acht Jahren gekommen war. Gegen Berger sprachen die kriminelle Energie. „Sie haben ein arbeitsteiliges gut organisiertes internationales Hinterziehungssystem aufgebaut und am Laufen gehalten“. Außerdem habe er seine eigenen Profite – über 13 Millionen Euro – mit wiederum komplizierten Konstruktionen verschleiert und bisher keinen Cent zurückgezahlt.

Allerdings fand das Gericht auch Gründe für eine Strafminderung gegenüber der möglichen Höchststrafe von 15 Jahren. So sei Berger nicht vorbestraft und habe im August ein Teilgeständnis für die Zeit ab 2009 abgegelegt. Die Taten lägen lange zurück und Berger sei mit 72 Jahren ein alter Mann, dem die Haft besonders zusetze.

Berger kann noch Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Parallel läuft gegen ihn aber auch noch ein weiterer Steuerhinterziehungsprozess beim Landgericht Wiesbaden.