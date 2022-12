Im Extremfall könnte die Abschaltung der Stromversorgung drohen

Die zeitweise Abschaltung der Stromversorgungen in Baden-Württemberg kann für diesen Winter „nicht vollständig ausgeschlossen werden“.

Das hat das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Ein Strom-Blackout sei entgegen einiger Medienberichte jedoch „äußerst unwahrscheinlich“, betont Ministeriumssprecherin Bettina Jehne.

Zuvor hatten „Bild“ und „Welt“ berichtet, dass die Versorgungslage mit Strom in Deutschland offenbar doch schlechter sei als jüngst vom Bundeswirtschaftsministerium in einem Stresstest ermittelt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte am Donnerstag aber erneut, dass er „keine Blackout-Szenarien“ sehe (wir berichteten). Die Stromversorgung in Deutschland sei gesichert. Freilich gibt es auch Stimmen, die die Lage etwas kritischer einschätzen und auch längere Stromausfälle durchaus für denkbar halten.

„Brownouts“ nicht ganz auszuschließen

Die beiden Springer-Medien bezogen sich in ihrer Berichterstattung auf einen internen Vermerk des Stuttgarter Umweltministeriums. Bei diesem Vermerk handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen regelmäßigen Lagebericht zur „Energie-Versorgungssicherheit“ an Ministerin Thekla Walker (Grüne), der einem breiten Kreis zugänglich sei, stellt die Sprecherin klar.

Darin heißt es: „Im Stromsystem stellt die geringer als ursprünglich angenommene Verfügbarkeit von Kernkraftwerken in Frankreich aktuell die größte Herausforderung für die Sicherheit der Stromversorgung im Winter 2022/2023 dar.“

Und weiter: Ein Blackout – also ein unkontrollierter, lang andauernder großflächiger Zusammenbruch des Stromnetzes – sei in diesem Winter aber äußerst unwahrscheinlich. Kurzzeitige Stromabschaltungen – sogenannte Brownouts – für eine Dauer von etwa 90 Minuten könnten jedoch „nicht vollständig ausgeschlossen“ werden.

Diese seien in der Regel ohne dramatische Folgen händelbar und dienten der Vermeidung des Zusammenbruchs des Netzes bei Lastunterdeckung. „Die Versorgungssicherheit im Land ist sichergestellt, die Sorge vor einem unkontrollierten und flächendeckenden Blackout ist unbegründet“, stellt das Ministerium klar.

Laut zweitem Stresstest könne es jedoch „im schwierigsten Szenario während sehr weniger Stunden zu einer Lastunterdeckung kommen“. In einem „rollierenden Verfahren“ würden die Netzbetreiber dann im Wechsel mehrere Gruppen von Orten für einen überschaubaren Zeitraum vom Netz nehmen, um den Stromverbrauch zu senken.

Frankreich testet bereits Stromabschaltung

Grund für die angespannte Lage ist insbesondere die Situation in Frankreich, das derzeit auf den Zukauf von Strom unter anderem aus Deutschland angewiesen ist. Aufgrund zahlreicher Ausfälle brächten die Kernkraftwerke im Nachbarland aktuell nur 33 von 61 möglichen Gigawatt Leistung, zitiert die „Welt“ aus dem Papier des Ministeriums.

Mittlerweile sollen es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP schon wieder 39 Gigawatt sein. Ein weiterer Grund für Verschlechterungen könnte laut dem Bericht auch die Revision und der Streckbetrieb des Kraftwerks Neckarwestheim sein.

Im Nachbarland nimmt man die Situation durchaus ernst: Weil zahlreiche französische Kraftwerke gewartet werden müssen, wird jenseits des Rheins im Januar mit Versorgungsengpässen gerechnet. Am Freitag hat die Regierung in Paris in einer Region des Landes bereits den Strom abschalten lassen – zunächst nur kurzzeitig und zu Testzwecken.