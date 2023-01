Energie aus der Schweiz verhindert Stromengpass im Südwesten - so kam es dazu

Um das Energienetz stabil zu halten, musste der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW am Sonntag zusätzlich zur regulären Stromproduktion 740 Megawatt (MW) aus der Schweiz zukaufen. Weitere 800 MW wurden aus Reservekraftwerken bezogen – und das, obwohl sogar überdurchschnittlich viel Strom produziert wurde.

Zuvor hatte TransnetBW über die eigene App „StromGedacht“ Verbraucherinnen und Verbraucher zum Stromsparen aufgerufen. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr sollten sie Laptops, aber auch E-Autos, nur noch mit Akku betreiben und unter anderem komplett auf Waschmaschinen, Trockner oder Backöfen verzichten.

Noch keine Zahlen zu Beitrag der Verbraucher

Zu der Menge an Energie, die durch dieses Verhalten der Verbraucher eingespart wurde, konnte eine Sprecherin von TransnetBW am Montagmittag keine Zahlen nennen. Erst ab 500.000 teilnehmenden Haushalten sei ein Unterschied messbar.

Warum der Netzbetreiber trotzdem zufrieden ist, wie die App genau funktioniert, was ein sogenannter Redispatch ist und welche Rolle Elektroautos bei Stromengpässen spielen, wird im Folgenden erklärt.

Was soll die App und wie funktioniert sie?

Seit Mitte November ist die App „StromGedacht“ in Betrieb. Sie soll Nutzerinnen und Nutzer dazu animieren, besonders in energieintensiven Phasen Strom zu sparen. Kommt es zu einem Energieengpass, ruft die App ihre Nutzer per Push-Nachricht dazu auf, Strom zu sparen. Ein solcher Engpass ist von mehreren Faktoren wie Wetter und verfügbaren Reservekraftwerken abhängig und kann meist erst zwei bis drei Tage vor Eintreten vorausgesagt werden.

Weitere Orientierung bietet eine Ampel. Bei Grün gilt Normalbetrieb, Verbraucher müssen in dieser Zeit auf nichts Besonderes achten. Springt die Ampel auf Gelb, sollen sie Vorkehrungen treffen, also beispielsweise Akkus laden oder Wäsche waschen. Zeigt die Ampel hingegen rot an, soll der Verbrauch wie oben beschrieben für wenige Stunden reduziert werden. Ist die Phase überwunden, springt die Ampel wieder auf Grün.

Die App zählt aktuell 100.000 Nutzer, im Dezember waren es noch 10.000. „Wir sind froh über dieses Wachstum“, sagt die Unternehmenssprecherin im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ angesichts dieser Zahlen. Sie hofft, dass bald noch mehr Haushalte die App nutzen.

Zeigt die App den aktuellen Status des Energienetzes an?

Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, sprang zum ersten Mal die App auf Rot – und löste dadurch große Verwirrung und Verunsicherung aus. Das bedauert die Unternehmenssprecherin und räumt Fehler in der Kommunikation ein. Das Rot der Ampel sei keine Aussage über den Netzzustand, sondern als Handlungsempfehlung zu verstehen.

Ein Blackout, also ein flächendeckender Stromausfall, habe nicht bevorgestanden und sei in Deutschland ohnehin „aktuell sehr unwahrscheinlich“, wie es in der App heißt. Wahrscheinlicher sind angesichts der angespannten Lage aber kontrollierte, vereinzelte und zeitlich begrenzte Stromabschaltungen.

Zu diesem letzten Mittel würden die Übertragungsnetzbetreiber erst greifen, wenn die Stromnachfrage das verfügbare Angebot übersteigt. Dann würde auch die „StromGedacht“-App betroffene Verbraucher informieren, aber auch die gängigen Warnapps NINA und KATWARN.

Was ist ein Redispatch und wie kommt es dazu?

Im Zuge der Energiewende werden in Deutschland immer weniger konventionelle Kraftwerke betrieben und regenerative Energiequellen nehmen eine größere Rolle in der Energieversorgung ein. Diese sind im sonnigen Süden vor allem Photovoltaik-Anlagen und im windigen Norden vor allem Windkrafträder.

Momentan herrscht aber noch ein Ungleichgewicht: Im Norden wird mittels Windkraft viel Energie produziert, im Süden durch die Industrie deutlich mehr verbraucht. Um also ganz Deutschland zu versorgen, muss der Strom mitunter lange Wege zurücklegen, bis er beim Verbraucher landet.

Stockender Netzausbau schadet

Wird bei Starkwind – wie er am Sonntag im Norden anzutreffen war – viel Strom durch Windkraft erzeugt, fließt viel Energie ins Energienetz. Da der Ausbau der Stromtrassen noch hinterherhinkt, ist die Menge zu groß für das vorhandene Netz. Es droht eine Überlastung – vergleichbar mit einem Stau auf einer Autobahn.

Um eine solche Überlastung zu verhindern, greifen Ingenieurinnen und Ingenieure manuell in das Stromnetz ein und weisen einerseits Windkraftwerke im Norden an, ihre Einspeisung zu reduzieren und andererseits Kraftwerke im Süden an, mehr Strom einzuspeisen.

Fast tagtäglicher Redispatch

Tatsächlich kommt es in kleinerem Umfang fast tagtäglich zu einem Redispatch, erläutert die Sprecherin von TransnetBW. Allerdings kann im Normalfall die benötigte Energie aus Reservekraftwerken bezogen werden.

Sind aber wie am Sonntag alle diese Kraftwerke ausgelastet, ist ein größerer Redispatch notwendig und die benötigte Energie muss extern zugekauft werden. Diese Kosten werden über die Netzentgelte auf die Verbraucher umgelegt.

Deswegen sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller: „Je weniger Ausgleichsmaßnahmen (Redispatch) eingekauft werden müssen, desto weniger steigen die Netzentgelte.“ Übersteigt der tagesaktuelle Zukauf ein Volumen von 500 Megawatt, soll auch in Zukunft in der App eine Ampel wie oben beschrieben Auskunft über Verhaltensempfehlungen geben.

Welche Rolle spielen E-Autos?

Im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ warnte Netzagenturchef Müller vor einer Überlastung des Netzes durch die steigende Zahl privater Elektroautoladestationen und strombetriebener Wärmepumpen.

Zum 1. Januar 2024 sollen daher Pläne in Kraft treten, die vorsehen, dass bei hoher Netzauslastung der Strom für Ladestationen und Wärmepumpen rationiert werden kann. Eine Mindestversorgung will die Netzagentur aber „jederzeit garantieren“, versichert Müller.