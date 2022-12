2023 gibt es wieder zahlreiche Neuerungen – Die Verbraucher werden auf mehreren Ebenen entlastet

Am Neujahrstag treten eine ganze Reihe neuer Regelungen in Kraft. Ein Teil davon kommt den Verbrauchern direkt zugute. Darüber hinaus ändert sich die Förderlandschaft. Gewohntes fällt weg, Neues kommt dazu. Das sind die wichtigsten Änderungen des Jahres 2023.

Bremse für Gas- und Strompreise

Ab dem kommenden März bis zum Frühjahr 2024 gilt eine Preisbremse für Gas, Strom und Fernwärme. Sie wird rückwirkend eigeführt, gilt damit auch schon für Januar und Februar. So funktioniert der Deckel. Es wird der im September 2022 prognostizierte Jahresverbrauch ermittelt.

Für 80 Prozent dieses Verbrauchs gilt dann beim Gas eine Preisobergrenze von zwölf Cent pro Kilowattstunde. Strom darf maximal 40 Cent pro Kilowattstunde kosten, Fernwärme 9,5 Cent. Wer mehr verbraucht als jene 80 Prozent, muss dafür den normalen Marktpreis bezahlen. Das wären im Moment bei Gas etwa 20 Cent. Es ist also eine deutliche Entlastung der Kunden von den hohen Energiekosten.

In letzter Minute wurde auch für besonders von Preissteigerungen betroffene Betreiber von Heizöl-, Pellet- oder Flüssiggasheizungen eine Entlastung von maximal 2000 Euro beschlossen. Details zum Verfahren stehen noch aus. Voraussetzung ist allerdings, dass die Betroffenen nachweisen können, dass sich ihre Beschaffungskosten 2022 wenigstens verdoppelt haben.

Mehr Wohngeld

Anfang Januar tritt eine Wohngeld-Reform in Kraft. Damit können deutlich mehr Haushalte den Zuschuss erhalten. Im Durchschnitt sollen die berechtigten Haushalte künftig 370 Euro statt 177 Euro im Monat erhalten. Die Höhe hängt im Einzelfall zum Beispiel von der Höhe des Einkommens oder der Miete ab. Die Bundesregierung erwartet, dass die Zahl der Empfänger von derzeit 600.000 auf zwei Millionen ansteigen wird.

Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld

Langzeitarbeitslose erhalten künftig ein Bürgergeld. Damit gehört die negativ besetzte Bezeichnung Hartz IV für das Arbeitslosengeld II der Vergangenheit an. Ziel der Reform ist ein bessere Förderung der Arbeitslosen und mehr Geld. Übrig blieb nach schwierigen Verhandlungen zwischen Ampel und Union vor allem ein Zuschlag von 50 Euro im Monat als Ausgleich für die Inflation.

49-Euro-Ticket in Aussicht

Rechtzeitig vor Weihnachten haben Bund und Länder das 49-Euro-Ticket endgültig auf den Weg gebracht. Das monatlich kündbare Abo für den Nahverkehr wird vermutlich ab 1. April eingeführt. Das Ticket gilt dann bundesweit in allen Bussen, Bahnen und Trambahnen des Nahverkehrs.

Weniger Zuschuss für das E-Auto

Experten rechnen schon mit einem Einbruch der Verkaufszahlen bei Elektroautos im kommenden Jahr. Denn die bisher großzügige Förderung des Kaufs wird deutlich verringert. Für die Anschaffung von Plug-In-Hybriden gibt es ab Januar gar keine Zuschüsse mehr. Für reine Stromer sinkt die Innovationsprämie von bislang 6000 Euro auf 4500 Euro für Fahrzeuge im Wert von bis zu 40.000 Euro.

Kostet das Auto zwischen. 40.000 und 65.000 Euro, schießt der Staat 3000 Euro dazu. Hinzu kommt in beiden Fällen noch einmal die halbe Summe vom jeweiligen Hersteller. Für Dienstwagen oder gewerbliche Käufer endet die Förderung am 1. September 2023 ganz. Dann erhalten nur noch Privatpersonen eine Prämie.

Förderung für Solaranlagen

Betreiber von Solaranlagen können sich auf eine bessere Förderung freuen. Beim Kauf wird ab Januar keine Mehrwertsteuer mehr erhoben. Außerdem steigt die Vergütung für eingespeisten Strom. Zudem wird die Grenze, ab der die Anlage bei der Einkommensteuer berücksichtigt wird, angehoben. Auch größere Anlagen werden so von der Steuer befreit.

Wo das Schwein herkommt

Im Sommer nächsten Jahres müssen Lebensmittelhändler oder Fleischer ein Geheimnis lüften. In Deutschland erzeugtes Schweinefleisch muss eine Herkunftskennzeichnung erhalten. Daraus geht die Art der Tierhaltung hervor. Freiwillig gibt es diese Informationen schon auf vielen Supermarktverpackungen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Kennzeichnung auch für Rindfleisch und Geflügel eingeführt werden. Den Verbraucherzentralen geht die Regelung nicht weit genug. Der größte Teil des Schweinefleisches bleibe außen vor, kritisieren sie. Auch werde die Tiergesundheit nicht berücksichtigt.

Mehrweg beim Essen „to go“

Es gibt zu viel Plastikmüll. Damit der Berg kleiner wird, müssen Restaurants, Lieferdienste oder Caterer ab Januar bei Verkäufen außer Haus auch Mehrwegverpackungen anbieten. Einwegteller und Schüsseln bleiben aber noch erlaubt.

Die Bundesregierung setzt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts um. Danach müssen die Werte von Immobilien neu bestimmt werden. Dies könnte bei gleichbleibenden Freibeträgen für Erben zu einer höheren Erbschafts- oder Schenkungssteuer führen.

Höhere Krankenkassenbeiträge

Viele gesetzlich Krankenversicherte müssen sich auf einen höheren Zusatzbeitrag einstellen. Auf ihren Internetseiten müssen die Krankenkassen eine Änderung ihres Zusatzbeitrags veröffentlichen. Eine schriftliche Information der Versicherten ist nicht mehr vorgeschrieben. Im Durchschnitt wird er nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber von zuletzt 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent steigen. Bei einem Bruttolohn von 2500 Euro entspricht dies einem Anstieg von 32,50 Euro auf 40 Euro im Monat. Den Zusatzbeitrag bezahlt je zur Hälfte der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber.

Rente steigt

Am 1. Juli können die rund 20 Millionen Rentner auf eine Anhebung ihrer Renten hoffen. Die ersten Schätzungen gehen davon aus, dass die Renten im Westen um 3,5 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent steigen können. Aus 1.000 Euro Rente werden 1.035 in den alten und 1.042 Euro in den neuen Ländern. Entschieden wird dies erst im März, wenn alle notwendigen Daten zur endgültigen Berechnung vorliegen.

Hinzuverdienstgrenze fällt

Wer in den vorzeitigen Ruhestand geht, darf künftig unbegrenzt dazuverdienen. Bisher wurde das Arbeitseinkommen ab einer bestimmten Grenze mit der Rente verrechnet. Bei voller Erwerbsminderung gibt es noch eine Grenze. Sie liegt ab Januar bei 17.328,75 Euro im Jahr, bei teilweiser Erwerbsminderung bei 35.647,50 Euro. Allerdings dürfen Erwerbsgeminderte wie bisher je nach Fall maximal drei oder sechs Stunden täglich arbeiten.

Voller Rentenbeitrag absetzbar

In den vergangenen Jahren ist der Anteil von den geleisteten Rentenbeiträgen, der steuerlich abgesetzt werden kann, in kleinen Schritten auf zuletzt 94 Prozent gestiegen. Ab 2023 können die Rentenbeiträge nun vollständig von der Steuer abgesetzt werden.

Homeoffice leichter abzusetzen

Die während der Corona-Pandemie eingeführte Pauschale für die Arbeit zu Hause wird erhöht. Maximal 210 Tage können Arbeitnehmer dafür sechs Euro am Tag steuerlich geltend machen. Das entspricht einem Maximalbetrag von 1260 Euro im Jahr. Diesen Betrag räumen die Finanzämter auch pauschal jenen Erwerbstätigen ein, die keinen Arbeitsplatz in der Firma haben.

Höhere Freibeträge

2023 bleiben mehr Zinsen von der Steuer befreit. Statt bisher bis zu 801 Euro gilt dann ein Freibetrag von 1000 Euro für Singles. Bei Paaren erhöht er sich von 1602 Euro auf runde 2000 Euro. Erhöht werden auch der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der Ausbildungsfreibetrag und der Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Der steuerfreie Grundfreibetrag erhöht sich um 285 Euro auf 10.632 Euro. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Freibetrag.

Mehr Kindergeld

Das Kindergeld beträgt für die ersten drei Kinder künftig je 250 Euro. Bisher gab es für die ersten beiden Kinder 219 Euro, für das dritte 225 Euro. Für alle weiteren Sprösslinge bleibt es bei 250 Euro.

Sammelklage wird möglich

Eine EU-Regelung sorgt ab dem 25. Juni 2023 für einen deutlich besseren Verbraucherschutz in Deutschland. Dann gibt es auch hierzulande ein Sammelklagerecht für Verbraucherverbände. Bisher gab es mit der Musterfeststellungsklage zwar schon eine ähnliche Möglichkeit, die Interessen vieler Kunden in einem Gerichtsverfahren zu bündeln. Doch bei einer gewonnenen Klage musste jeder Verbraucher seine Entschädigung noch selbst einklagen, wenn es zu keinem Vergleich kommt.

Das ändert sich. „Über diese Form der Sammelklage können Verbraucherverbände künftig direkt Schadenersatz oder Rückzahlungsansprüche für Verbraucher einklagen“, erläutert Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er sieht darin einen Fortschritt für Verbraucherrechte. Allerdings muss die Bundesregierung erst noch eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringen.