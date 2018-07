Übernahmeangebot für Demag Cranes läuft bis Ende Juni

Westport/Düsseldorf (dpa) - Der US-Baumaschinenhersteller Terex hat sein detailliertes Übernahmeangebot für das deutsche Traditionsunternehmen Demag Cranes vorgelegt. Demnach läuft die Angebotsfrist bis zum 30. Juni, wie Terex mitteilte.

Der US-Konzern will 41,75 Euro je Aktie zahlen und mindestens 51 Prozent der Anteile einsammeln. Bis auf die Angebotsfrist sind die übrigen Konditionen bereits seit Anfang des Monats bekannt. Bisher besitzt Terex erst etwa 1 Prozent der Aktien und Stimmrechte.

Demag Cranes hat sich bislang nicht ausführlich zum feindlichen Angebot der US-Amerikaner geäußert. Der Vorstand wolle sich zunächst die Angebotsunterlagen anschauen, hieß es Anfang Mai vom Kranbauer.

Der Kurs der im MDax gelisteten Demag-Cranes-Aktie liegt seit dem Bekanntwerden des Angebots deutlich darüber. Aktuell notierte das Papier am Donnerstag bei 46,66 Euro. An der Börse wird spekuliert, dass sich ein Bieterwettstreit um Demag Cranes entwickeln könnte.

Terex kam im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar. Von den 16 300 Mitarbeitern ist mehr als ein Fünftel in Deutschland beschäftigt. Demag Cranes erzielte im Geschäftsjahr 2009/2010 (Ende September) Erlöse von 931 Millionen Euro und hat 5711 Mitarbeiter. Die Firmengeschichte des Düsseldorfer Unternehmens Demag Cranes geht bis auf 1819 und die Mechanischen Werkstätten Harkort & Co in Wetter an der Ruhr zurück.