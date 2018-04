Überlebenschancen von vermisstem Tengelmann-Chef schwinden

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.35 Uhr an der Kreuzungen Gutenbergstraße/Störckstraße in Bad Saulgau ist ein 39-jähriger Rollerfahrer mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen worden. Der Fahrer eines Notarztwagens, der im Einsatz war, hatte dem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen.

Das sah nicht gut aus: Der Helm des 39-Jährigen lag neben dem am Boden liegenden Motorroller, Teile der Verkleidung ein paar Meter daneben.