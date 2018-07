Singapur (dpa) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Meldungen über einen überraschenden Rückgang der Treibstoffreserven in den USA hätten den Ölpreisen nach einer rasanten Talfahrt in den vergangenen Handelstagen wieder Auftrieb verliehen, hieß es von Händlern.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juli kostete am frühen Morgen 110,80 US-Dollar und damit 81 Cent mehr als am Vortag. Zeitgleich verteuerte sich US-Rohöl der Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) mit Auslieferung im Juni um 89 Cent auf 97,80 Dollar.

Die jüngsten Daten des Branchenverbandes American Petroleum Institute aus den USA hätten einen unerwarteten Rückgang bei den Benzinreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt ausgewiesen. Dies habe die Befürchtungen über eine schwache Benzinnachfrage in den Sommermonaten gedämpft, hieß es von Experten. In der Ferienzeit ist die Treibstoffnachfrage in den USA erfahrungsgemäß sehr hoch. Mit dem leichten Anstieg der Ölpreise zur Wochenmitte endete damit vorerst eine Talfahrt an den Ölmärkten, die den Preis für US-Rohöl seit Monatsbeginn um 15 Prozent und den Preis für Brent-Öl um 12 Prozent zurückfallen ließ.