Ökonomen fordern großes staatliches Investitionsprogramm

Plexiglasscheiben für die Kommunion, rot-weiße Absperrbänder, Platzkarten, Desinfektionsflaschen am Eingang: In der Tettnanger Galluskirche prüfen Pfarrer Rudolf Hagmann und Mesnerin Angela Jauk an diesem Donnerstagvormittag, ob für den ersten Gottesdienst nach acht Wochen Zwangspause alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Seit Mitte März durften wegen der Corona-Pandemie keine Messen gefeiert werden, ab Samstag, 9. Mai, sind in Baden-Württemberg gemeinsame Gottesdienste in den Kirchen wieder möglich.