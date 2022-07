Ökonom Wambach: „Bald zahlen Banken wieder Zinsen für Spareinlagen“

Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) wohl die Zinsen erhöhen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte einen Schritt um einen Viertelprozentpunkt in Aussicht gestellt und für September eine womöglich kräftigere Anhebung. Ob es dabei bleibt oder es schon jetzt zu einer stärkeren Anhebung kommt, wird am Donnerstag entschieden. Die EZB müsse sich auf die Geldwertstabilität konzentrieren, das Risiko einer Rezession sei nachrangig, sagt Ökonom Achim Wambach im Interview mit Hannes Koch.

An diesem Donnerstag wird die Europäische Zentralbank wohl ihre erste Zinserhöhung seit elf Jahren verkünden. Mit wieviel Prozent rechnen Sie?

Von jetzt null Prozent wird die EZB den Leitzins mindestens auf 0,25 Prozent anheben. Denkbar ist aber auch eine Erhöhung auf 0,5 Prozent, denn die Situation hat sich eher verschärft.

Die Zentralbank könne in den kommenden anderthalb Jahren kaum etwas gegen die hohe Inflation ausrichten, sagte Ihr Kollege Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kürzlich. Wie sehen Sie das?

Tatsächlich wird der Preisanstieg stark durch die realwirtschaftlichen Bedingungen verursacht. Wegen der Corona-Einschränkungen hapern die Lieferungen aus China, Schiffe stauen sich vor den Häfen, Rohstoffe sind deutlich teurer geworden. Darauf kann die Geldpolitik nicht einwirken. Andererseits wird die Inflation aber auch getrieben durch die Annahmen der Marktteilnehmer über die künftige Politik der Notenbank. Auf diese Erwartungen hat die Geldpolitik durchaus Einfluss. Deswegen muss die EZB jetzt klarmachen, dass sie ihren Auftrag der Geldwertstabilität ernst nimmt, die Inflation konsequent in den Griff bekommen will und sich dafür auch weitere Schritte vorbehält.

Viele Sparer, Kapitalinvestoren und Leute, die auf eine gute Altersversorgung hoffen, haben jahrelang auf steigende Zinsen gewartet. Wie lange wird es jetzt dauern, bis sich die Trendwende positiv auf die privaten Vermögen auswirkt?

Die nominalen Zinsen steigen ja bereits. Für zehnjährige Bundesanleihen bietet die Bundesfinanzagentur schon wieder 1,7 Prozent. Bald werden sich auch die Banken in diese Richtung bewegen und wieder Zinsen für Spareinlagen zahlen. Allerdings dürfte die Inflation im kommenden Jahr wahrscheinlich höher liegen, so dass der reale Zins immer noch negativ sein wird.

Zum Preisanstieg kommt nun der russische Krieg in der Ukraine, und mit ihm die Gefahr eines Wirtschaftseinbruchs. Eine denkbar ungünstige Situation für die Zentralbank?

Ja, sie hat es nicht leicht. Eine so hohe Inflation wie momentan gab es schon lange nicht mehr. Dementsprechend fehlen aktuelle Erfahrungen. So wird auch in den USA heftig diskutiert, ob die US-Notenbank Fed jetzt zu hart eingreift. Sie hat ihren Leitzins im Juni auf 1,5 bis 1,75 angehoben und peilt noch dieses Jahr über drei Prozent an. Die Unsicherheit ist groß, welche Schritte die richtigen sind.

Die Inflation erfordert hohe Zinsen, die mögliche Rezession dagegen niedrige. Hat die EZB überhaupt eine Chance, richtig zu handeln?

Die Europäische Zentralbank hat das klare Mandat der Geldwertstabilität. Dieses muss im Vordergrund stehen. Das Risiko einer Rezession lässt sich dabei nicht ausschließen, man muss es aber so gering wie möglich halten.

Rechnen Sie mit einer Wirtschaftskrise?

Sollte die russische Regierung Nord Stream 1 nicht wieder in Betrieb nehmen und die Gaslieferungen vorläufig blockieren, wird es hierzulande wohl zu einer Schrumpfung der Wirtschaft kommen. Fließt dagegen ab nächste Woche wieder Erdgas, können wir mit einem schwachem Wachstum rechnen.

Der Staat unterstützt die Bürgerinnen und Bürger mit vielen Milliarden Euro, investiert große Summen in die Bundeswehr und treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Ist das nicht ein gigantisches Konjunkturprogramm, das einer Wirtschaftskrise vorbeugt?

Das ist einerseits richtig. Andererseits befeuert der Staat damit die Inflation. Seine zusätzliche Nachfrage erhöht den Preisauftrieb. Mit weiteren Maßnahmen, die die Nachfrage anheizen, sollten wir sehr vorsichtig sein.

Was kann die Bundesregierung dann tun, um angesichts der steigenden Energiepreise den sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten?

Sie muss auf neue Programme mit der Gießkanne verzichten. Beispielsweise eine höhere Pendlerpauschale kommt auch sehr vielen Privathaushalten zugute, die sie nicht unbedingt brauchen. Zusätzliche Entlastungen sollte die Regierung auf die vulnerablen Gruppen konzentrieren, etwa Leute mit niedrigen Einkommen und Bezieher von Sozialleistungen.