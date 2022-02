Ökologische Vermögensverwaltung: Wie lassen sich 100 000 Euro wirklich nachhaltig anlegen?

Es muss nicht jeder gleich „Nur noch kurz die Welt retten“ summen, nur weil das eigene Geld nachhaltig angelegt werden soll. Wer heute 100 000 Euro, zum Beispiel aus einer Erbschaft oder einer Abfindung, auf dem Konto liegen hat, ist gut beraten, nicht nur Strafzinsen, Inflation und Renditechancen einzukalkulieren. Umweltaspekte, Fragen sozialer Gerechtigkeit und ethisch-moralische Themen haben laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen für immer mehr Menschen einen hohen Stellenwert bei der Geldanlage. Jeder zweite ist laut Umfragen bereit, bei Investitionen auf Nachhaltigkeit zu achten und Nachfrage ist bekanntlich die Grundlage für steigende Kurse.

Zusätzlich hat die Europäische Union mit ihrem Aktionsplan „Finanzierung von nachhaltigem Wachstum“ dieses Thema noch stärker in den Fokus der heimischen Vermögensbranche gebracht. Sie beschleunigt damit einen globalen Trend, denn schon in den vergangenen Jahren floss immer mehr Kapital in dieses Themenfeld. Im Dezember 2021 waren rund 2,4 Billionen Dollar in Produkten investiert, die mit Kürzeln wie ESG oder SRI werben. Aber ist das auch eine gute Anlagestrategie?

Wichtiges Investmentkriterium

„Nachhaltige Unternehmen sind nachweislich auf lange Sicht erfolgreicher“, sagt Dyrk Vieten, Sprecher der Geschäftsführung der ficon Vermögensmanagement GmbH aus Düsseldorf. Aber daneben achtet der ficon-Experte auf klassische Bewertungskriterien: „Wichtig ist es, bei jedem Aktieninvestment auf die allgemeinen Kennziffern wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Sharpe Ratio, Performance und Dividende zu schauen, um so die Werte mit der besten Substanz individuell auszuwählen.“ Nur weil irgendwo nachhaltig draufsteht, ist das noch kein gutes Investment. „Ich erlebe es immer wieder, dass Geld jetzt schnell in gut klingende Produkte und Projekte gesteckt wird, um Strafzinsen und Inflation zu vermeiden“, erklärt Andreas Enke, Geschäftsführer und Vorstand bei der Geneon Vermögensmanagement AG aus Hamburg. Aber auch ökologisch charmante Nachranganleihen, die aufgrund der angebotenen Zinsen attraktiv erscheinen, haben Risiken und nicht jeder grüne Fonds ist wirklich nachhaltig.

Schwierige Auswahl

Wer 100 000 Euro mit gutem Gewissen, rentabel und möglichst sicher anlegen will, sollte die angebotenen Produkte verstehen und eine gut ausbalancierte Vermögensstruktur anstreben. Profis achten darauf, qualitativ hochwertige Papiere aus verschiedenen Regionen, Branchen, Währungsräumen und Anlageklassen zu mischen, um Risiken zu streuen. Daneben ist der Nachhaltigkeitsgedanke heute einer der wichtigsten Auswahlgesichtspunkte. Denn es hat sich gezeigt, dass nach diesem Kriterium zusammengestellte Indizes in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den klassischen Börsenbarometern Stabilitätsvorteile bringen.

Keine Garantie trotz ESG-Kennzeichnung

Wer aber etwas Positives mit seinem Geld erreichen will, der muss genau hinsehen. „Ob wirklich die persönlichen Nachhaltigkeitsziele erfüllt werden und wie konsequent das umgesetzt wird, das verrät einem derzeit leider kein Siegel zu 100 Prozent“, sagt Geneon-Fachmann Enke. „Es gibt am Markt, gerade im Bereich aktiv gemanagter Fonds, einige Anbieter mit sehr guten Konzepten, aber auch jede Menge nur grün angestrichene Finanzprodukte.“ So schließen zum Beispiel günstige Indexfonds (ETFs) mit ESG-Kennzeichnung oft überraschend wenig aus. Wer Geld nachhaltig anlegen will, muss sich entweder sehr gut selbst informieren oder in unabhängige Beratung investieren. Auch die grünen EU-Kennzeichnungen für Finanzprodukte sind laut Anlageprofi Enke nur „ein Hinweis und keine Garantie“ für echte Nachhaltigkeitsstrategien.