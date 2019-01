Zwischen den Unionsparteien soll alles besser werden

Die Unionsparteien haben neue Vorsitzende. Und die wollen es anders machen, als ihre Vorgänger. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder betonen am Dienstag ihre Einigkeit. Söder ist dazu eigens nach Berlin gekommen.

„Die Gemeinsamkeit macht uns am Ende stärker als der Streit“, sagt Söder bei seinem ersten Auftritt als neuer CSU-Chef in der Bundshauptstadt. Er spricht von einer „neuen Phase“ in der Zusammenarbeit von CDU und CSU. Man habe im vorigen Jahr „ziemlich in den Abgrund geschaut“, pflichtet Kramp-Karrenbauer bei. Die Unionsparteien hatten wegen ihres Dauerstreits historisch schlechte Wahlkampfergebnisse eingefahren.

Nun soll alles anders werden. Man wolle die Telefonkonferenzen zwischen den Führungszirkeln der Parteien wieder aufleben lassen. Seit 2016 hätten diese nicht mehr stattgefunden, sagt Kramp-Karrenbauer. Auch die eine oder andere Geste scheint das neue Vertrauen hervorzuheben: Hier ein zustimmendes Nicken, dort ein flüchtiges Lächeln zwischen den beiden Vorsitzenden.

Nur mit einem kleinem Seitenhieb auf die alte CDU-Chefin sagt Söder: „Wir finden es gut, dass die CDU ihre konservative Seele wiederentdeckt.“ Er sei froh, dass die Partei jetzt Themen wie die Sicherheit mehr in den Fokus rücke, und dass die neue Parteivorsitzende die Länderinteressen wieder in den Blick nehme. Zwar werde es auch künftig unterschiedliche Positionen geben, aber die Schwestern müssten sich inhaltlich bewegen, um zusammen Erfolg zu haben.

Wichtige Themen für beide Parteien seien Sicherheit und Wirtschaft, betonen die Parteichefs. Es sei zentral, „dass Deutschland auch in Zukunft die führende Wirtschaftsnation bleibt“, sagt Kramp-Karrenbauer. Bei Umwelt-, Klima- sowie Energiepolitik sei auf Verhältnismäßigkeit zu achten, mahnt Söder. Deutschland sei das einzige Land, das aus der Atomenergie und auch aus der Kohle aussteige, ohne konkret zu wissen, wie es die Versorgungssicherheit künftig gewährleisten könne. „Wir sind alle für gesunde Luft, aber es ist offenbar völlig unklar, was gesunde Luft eigentlich ist“, sagt der CSU-Chef mit Blick auf die aktuelle Debatte um Feinstaub-Grenzwerte. Es sei nicht klar, ob die Verschmutzung der Luft überhaupt richtig gemessen werde. Auch hier schließt sich Kramp-Karrenbauer an: „Es gibt kein schärferes Mittel als das des Fahrverbots und da muss es abgesichert sein, dass es wirklich die Ultima Ratio ist.“

Die Europawahl im Blick

Der große Test für die neue Freundschaft der Schwesterparteien wird die Europawahl sein. Söder betont: Es gehe bei der Wahl nicht um einzelne Parteiergebnisse, sondern darum, ob Europa überhaupt noch regierungsfähig sei. Am 27.April starte man mit dem gemeinsamen Spitzenkandidaten Manfred Weber in den Wahlkampf. Kramp-Karrenbauer zeigt sich zuversichtlich: „Die Union war immer dann besonders stark, wenn sie diese Union auch gelebt hat.“ Während sie das sagt, blickt sie zu Markus Söder, und der nickt.