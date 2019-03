Zwei Drittel der Bürger gegen vorzeitigen Rücktritt Merkels

Von Aalener Nachrichten

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr bei Niederalfingen ereignet. Eine 47-jährige Fußgängerin wurde von einem Sattelzug erfasst.

Die Frau wollte von einer Bushaltestelle kommend die B19 in Richtung Niederalfingen überqueren. Dazu lief sie nach derzeitigen Informationen vor einem Linienbus, der dort in der Haltestelle in Richtung Hüttlingen gestanden ist, auf die Straße. Die Frau übersah hierbei einen aus Richtung Abtsgmünd kommenden Sattelzug.