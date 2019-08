Zusammenarbeit sichert Frieden

Es wäre ungewöhnlich, wenn die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nicht verblassen würden. Vor 80 Jahren setzte Adolf Hitler die Welt in Brand, zuvor hatte er die Nazi-Diktatur in Deutschland fest etabliert. Acht Jahrzehnte sind eine lange Zeit. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die von ihrem Leben unter der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten erzählen können. Was mit der deutschen Erinnerungskultur geschehen wird, wenn die letzten Zeitzeugen gestorben sind, ist ein Thema unter Historikern wie auch in einem Expertengespräch in unserer Zeitung, die sich schwerpunktmäßig dem 1. September 1939 widmet.

So beschreibt eine heute 97-jährige ehemalige Tänzerin, wie sie den Kriegsbeginn erlebte. Auch schauen wir auf das Verhältnis zu Polen, das unter der deutschen Kriegsführung und dem NS-Terror fürchterlich gelitten hat. Und ja, es gab auch einen Alltag unter den skrupellosen Nationalsozialisten. Die Industrie wurde auf Kriegswirtschaft umgestellt und ganz nebenbei gab es prominente Fußballer, die bewusst von der Front ferngehalten wurden. Der Ball rollte trotz Vernichtung und Tod weiter.

Dass die Bundesrepublik sich nach dem Gemetzel zu einem stabilen und prosperierenden Gemeinwesen entwickeln konnte, liegt – unabhängig vom Fleiß der Überlebenden – an einer weitsichtigen Politik. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, aus der die EU gewachsen ist, wollte ab 1957 Frieden auf dem ruinierten Kontinent sicherstellen. Das ist ihr überragend gelungen. Auch die Gründung der Vereinten Nationen im Winter 1945 diente vor allem dem Ziel, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern.

Trotz vieler Unzulänglichkeiten der Weltdiplomatie hat eben keiner der zahlreichen Konflikte zu einem neuen Weltenbrand geführt. Das sollten all die bedenken, die gegen internationale Zusammenarbeit agitieren und dabei vorgaukeln, im Nationalen lägen die Zukunft und das Glück.