Zur Person: Silvia Breher, Von der Leyens Nachfolgerin

Nicole Nägele, gebürtige Biberacherin, ist diese Woche in Berlin mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden. An der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl (Neu-Ulm) unterrichtet sie leidenschaftlich Mathematik, Physik und Informative Technologie.

Zusammen mit ihren Kollegen erhielt sie den Deutschen Lehrerpreis 2019 in der Kategorie „Unterricht innovativ“. Im Gespräch mit der SZ erklärt die junge Lehrerin, wie ihr heutiger Unterricht aussieht, welche Vorteile Schüler und Lehrer dadurch haben und wie sie die Auszeichnung ...