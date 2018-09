Zur Person: Nicolás Madura, der Ignorant

Hätte es noch eines Beweises bedurft, wie weit sich Nicolás Maduro von den Nöten seiner Landsleute entfernt hat, dann lieferte der venezolanische Staatschef diesen jetzt live im Staatsfernsehen. Gerade von einer Betteltour bei seinen Autokratenkumpels Xi Jinping, Putin und Erdogan zurück, prahlte Maduro mit einem Besuch im Steakhaus des türkischen Internet-Stars Nusret Gökçe, alias Salt Bae, in Istanbul. „Ein Gruß an Nusret, er hat uns persönlich bedient, wir haben gesprochen, gegessen, ein sehr sympathischer Mann“, sagte Maduro. Dazu kursierten im Internet noch drei Videos vom Besuch.

Manchen Venezolanern dürfte bei den Schilderungen des Präsidenten oder der Betrachtung der Videos wahlweise die Wut hochgekocht oder das Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Während der wohlgenährte Staatschef um die Welt reist, kennen viele Venezolaner ein Steak nur noch vom Hörensagen. Entweder gibt es Fleisch gar nicht im Land des „Sozialismus des 21. Jahrhundert“ oder es ist unbezahlbar. Versorgungskrise und Hyperinflation haben dazu geführt, dass die Zahl der unter- und mangelernährten Venezolaner laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) bei zwölf Prozent liegt.

Stellvertretend für viele echauffierte sich der republikanische US-Senator Marco Rubio über Twitter darüber, dass Salt Bae einen „übergewichtigen Diktator“ bedient, während in dessen Land ein Drittel der Bevölkerung nur ein einziges Mal am Tag esse und „die Babys unterernährt sind“. Eines der potenziell reichsten Länder der Welt ist unter dem Linksnationalisten Maduro zu einem Sozialfall geworden. Der venezolanische Staatschef versuchte daher jetzt in China, Russland und der Türkei, mehr Unterstützung für den klammen Erdölsektor einzuwerben.

Zumindest Restaurantbesitzer Gökçe scheint die Brisanz der Videos verstanden zu haben. Auf seinem Account bei Instagram löschte er schnell die Filmchen.