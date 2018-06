Zur Person: Jürgen Knappe, Befehlshaber

Seit wenigen Tagen trägt Jürgen Knappe den dritten goldenen Stern: Frisch zum Generalleutnant befördert, hat der Luftwaffenoffizier am Mittwoch den Befehl über das Multinationale Kommando Operative Führung der Bundeswehr in Ulm übernommen. Der 60-Jährige folgt auf Generalleutnant Richard Roßmanith (62), der seit 2012 in Ulm tätig war und in den Ruhestand ging.

Knappe kommt in einer entscheidenden Phase nach Ulm. Denn für das Kommando steht der „Nato-TÜV“ bevor, auf den Roßmanith seinen Stab konsequent vorbereitet hat. Die Zertifizierung soll beweisen, dass die Ulmer im Auftrag des Bündnisses die Führung weltweiter Krisenmanagementeinsätze übernehmen könnten. Schnell verlegbar und international besetzt, streitkräfteübergreifend zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu führen: Die Ulmer bringen in der Nato Alleinstellungsmerkmale mit.

Dass Knappe führen kann, hat er in seiner 40-jährigen Laufbahn an vielen Stellen bewiesen, zuletzt als Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin: „Einen Tag nach meinem Amtsantritt im Sommer 2015 hat die Bundeswehr die Aufgaben in der Flüchtlingshilfe übernommen.“ Über 20 000 Soldaten sowie zivile Beschäftigte waren in diesem bisher größten Inlandseinsatz der Bundeswehr tätig, in Spitzenzeiten über 9000 Männer und Frauen in enger Zusammenarbeit mit anderen Hilfskräften und Organisationen im gesamten Bundesgebiet. Im Auslandseinsatz war Knappe 2010/2011 stellvertretender Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents Isaf in Afghanistan und gleichzeitig stellvertretender Chef im Regionalkommando Nord in Mazar-e-Sharif.