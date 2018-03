Zur Person: Der Einpeitscher

Der neue Verteidigungsminister Großbritanniens, Gavin Williamson, ist ein Tierfreund. Warum sonst würde er ein Igelhaus in seinem Garten aufstellen und im Eulenschutz aktiv sein? Zwischenzeitlich lebte auch die ein Jahr alte mexikanische Tarantel Cronus auf dem Schreibtisch in Williamsons Büro. Spätestens hier werden Zusammenhänge zu dem 41-Jährigen sichtbar. Aus dem Bild des tierlieben Mannes wird das eines knallharten Politikers, der seine Spinne als „sauberen“ und „rücksichtslosen Killer“ beschrieben haben soll. Deren Name geht übrigens auf den griechischen Gott Kronos zurück, der seine eigenen Kinder verspeist haben soll, damit diese ihn nicht entmachten können.

In Gavin Williamsons Politiklaufbahn geht es auch um Macht. Und um Disziplin und Einfluss. Als Chief Whip (Einpeitscher) hat er bislang bei wichtigen Abstimmungen auf die Fraktionsdisziplin seiner Parteikollegen eingewirkt. Er gilt als einer der engsten Gefolgsleute der Premierministerin. Die bloße Anwesenheit von Cronus soll Abgeordnete in der Vergangenheit bereits wieder auf die Parteilinie getrieben haben.

Gavin Williamson war außerdem parlamentarischer Geschäftsführer der Konservativen Partei und gilt als entschiedener Gegner des Außenministers Boris Johnson. Unter seinen Kollegen ist Williamson auch als „Meuchler mit dem Milchgesicht“ bekannt. Gavin Williamson hat Sozialwissenschaften studiert, ist verheiratet und hat zwei Kinder.