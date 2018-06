Zur Legende reicht es nicht

Es ist ein ganz besonderer Auftritt. Altkanzler Gerhard Schröder, der seit 2007 auf keinem SPD-Parteitag mehr geredet hatte, war von Sigmar Gabriel gebeten worden, an drei große Sozialdemokraten zu erinnern, die im letzten Jahr verstorben sind: Günter Grass, Egon Bahr und Helmut Schmidt. Schröder habe gerne zugestimmt, so sagt er, schließlich kannte er die drei seit mehr als 40 Jahren. „Erst habe ich sie begleitet, dann später sie mich – nicht ohne Kritik.“

Schröder tritt staatsmännisch auf bei seiner ersten Rede vor den Genossen seit acht Jahren. In Zeiten des Syrien-Einsatzes erinnert der Altkanzler an Grass, Bahr und Schmidt, die alle als junge Männer in den Krieg gezogen seien und in den Abgrund geblickt hätten, und für die immer klar gewesen sei, dass es nie wieder Krieg geben dürfe.

Schröder schreibt Günter Grass das Verdienst zu, Kunst und Kultur mit der Sozialdemokratie verschmolzen zu haben, und Egon Bahr, an der Seite Willy Brandts für Wandel durch Annäherung gekämpft zu haben. Am ausführlichsten würdigt er Helmut Schmidt, der mit dem Nato-Doppelbeschluss am Ende recht behalten habe – aber von seiner Partei keine Unterstützung bekam. Er würdigt Schmidt als Mann, der das Wohl des Landes über das seiner Partei gestellt habe. „Eine Entscheidung, die einsam macht.“ Spätestens hier wird allen klar: Schröder spricht aus eigener Erfahrung, er hat mit seiner Agenda 2010 aus seiner Sicht dem Land geholfen und seine Partei nachhaltig entfremdet. Bis heute. Schröders Agenda, Schröder als Putin-Freund, sein Job bei Gazprom, all das führt dazu, dass der Beifall freundlich, aber keinesfalls herzlich ist.

Parteichef Sigmar Gabriel setzt ein Zeichen. Er umarmt Schröder, einige Delegierte im Publikum stehen auf. Der Beifall reicht zwar lange nicht an jenen für Parteiliebling Frank-Walter Steinmeier heran. Aber er zeigt, dass die Partei auf dem Weg ist, sich mit ihrem einstigen Chef auszusöhnen. Doch zur Legende wird es kaum reichen.