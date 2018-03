Zum Tod von Nelson Mandela: Ikone wider Willen

Schon zu Lebzeiten hat man ihn als Held gefeiert, als Moses, als Messias. Er war die Hoffnung für Millionen Menschen. Sie haben eine Ikone aus ihm gemacht, ein Symbol für eine bessere Welt. Nelson Mandela hat die Bürde dieser Verehrung mit Würde getragen, auch wenn er nie eine Ikone sein wollte. Nicht unbedingt aus Bescheidenheit, sondern weil er nicht enttäuschen wollte. Wie aber kann ein Mensch den Erwartungen gerecht werden, wenn sie ins Unermessliche steigen?

Nelson Mandela – Jurist, Revolutionär und berühmtester Häftling der Welt, erster frei gewählter Präsident Südafrikas, Versöhner, Friedensnobelpreisträger – wurde am 18. Juli 1918 in der ländlichen Transkei geboren. In der Welt, in der der spätere Kämpfer gegen Rassendiskriminierung aufwuchs, spielten die Weißen keine Rolle. Den Vornamen Nelson erhielt er erst in der Schule; zu Hause hieß er Rolihlahla, was „Baumschüttler“ heißt, oder „Unruhestifter“. Als Mündel am Hof des Königs von Thembuland lernte er „Ubuntu“: Die afrikanische Vorstellung, dass jeder Mensch nur durch die Menschlichkeit anderer zum Menschen wird, hat Mandela zutiefst geprägt. Später erlaubte es ihm, in seinen Feinden, selbst in seinen Gefängniswärtern, stets die menschliche Seite zu suchen. Den Apartheid-Premier John Vorster, der öffentlich bedauerte, dass Mandela nicht zum Tode verurteilt worden war, nannte er einen „anständigen Kerl“.

Schwarzer Niemand

Am Königshof lernte Mandela zudem aristokratische Manieren, Stolz und Selbstbewusstsein – jene Eigenschaften, die die weiße Apartheid-Regierung der schwarzen Mehrheitsbevölkerung um jeden Preis austreiben wollte. Nach dem Umzug in die Metropole Johannesburg war es für den jungen Mann eine neue Erfahrung, plötzlich ein schwarzer Niemand zu sein, der für weiße Passanten den Gehsteig räumen musste. Im Grunde, schreibt sein Biograf Richard Stengel, habe Mandela stets nur ein Grundprinzip gehabt: Gleiches Recht für alle.

Gewaltlosigkeit war hingegen kein solches Grundprinzip. Das unterscheidet Mandela von Mahatma Ghandi, der wie er zu einer Ikone geworden ist. Für Mandela war Gewaltlosigkeit nur eine Strategie, und in den 1960er-Jahren schien sie in die Sackgasse zu führen. Also ging er in den Untergrund. Die Kämpfer von „Umkhonto we Sizwe“ („Speer der Nation“) forderten das Regime mit Sabotageakten heraus. Mandela wurde verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Noch in den späten 1980er-Jahren, als „Free Mandela“ längst zur Losung der internationalen Anti-Apartheid-Bewegung geworden war, betrachtete die US-Regierung unter Ronald Reagan Mandela als Terroristen.

27 Jahre blieb er hinter Gittern, den Großteil davon auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island. Als sich am 11. Februar 1990 für Häftling Nummer „4664“ die Gefängnistore öffneten, tat ein grauhaariger, aber aufrechter 71-Jähriger ins Freie. Es war eine Zeit, in der das Land am Kap der Guten Hoffnung in Richtung Bürgerkrieg schlitterte. Deswegen hatte Mandela schon aus der Haft heraus geheime Kontakte mit der Regierung aufgenommen. In den vier Jahren nach seiner Freilassung handelten Mandelas ANC und die Nationale Partei von Präsident Frederik Willem de Klerk den demokratischen Wandel in Südafrika aus. Dafür erhielten beide 1993 den Friedensnobelpreis. Ein Jahr später fanden die ersten Wahlen statt, nach dem einen Prinzip, das für Mandela nie verhandelbar war: Eine Person, eine Stimme. Gleiches Recht für alle.

Mandelas Größe zeigt sich darin, im Triumph auf Versöhnung gesetzt zu haben. Sein Charme und seine Überzeugungskraft zielten darauf, den entmachteten Weißen das neue Südafrika schmackhaft zu machen, die „Regenbogennation“, in der jeder seinen Platz findet. Dafür besuchte er sogar Betsie Verwoerd, die hochbetagte Witwe des Apartheid-Premiers Hendrik Verwoerd, auf eine Tasse Tee. Die beiden sollen ganz entzückend miteinander geplaudert haben.

Hohen Symbolwert hatte seine Entscheidung, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Dass ein afrikanischer Präsident freiwillig seinen Posten räumt, war geradezu unerhört. Üblicherweise blieben Afrikas Präsidenten im Amt bis zu ihrem Ableben, ob dies nun aus natürlichen Gründen geschah, oder weil jemand mit dem Maschinengewehr nachgeholfen hatte. Dass sich diese Haltung langsam ändert, ist auch Mandela zu verdanken.

Loyaler Parteisoldat

Im Ruhestand zog sich Mandela in seine ländliche Heimat zurück. Doch einmal noch sah er sich gezwungen, die Öffentlichkeit zu suchen: Den Kampf gegen Aids nannte er seine „letzte große Mission“. Dafür schleppte sich der zusehends gebrechliche Mandela noch einmal auf die große Bühne, bei einem Benefiz-Konzert im Londoner Hyde-Park 2008. Drei Jahre zuvor war sein Sohn Makgatho an der Immunschwächekrankheit gestorben. Durch das öffentliche Reden über die Krankheit brach er nicht nur ein kulturelles Tabu. Er konterkarierte auch die Politik seines Nachfolgers Thabo Mbeki, der die Krankheit kleinredete. Den zeitlebens loyalen Parteisoldaten Mandela muss diese öffentliche Kritik viel Überwindung gekostet haben.

Zuletzt trat Mandela nur noch selten in Erscheinung. Hinter vorgehaltener Hand war von fortschreitender Demenz die Rede. Im politischen Alltag spielte der Nationalheld ohnehin keine Rolle mehr. Die bange Frage der 1990er-Jahre, was „nach Mandela“ aus Südafrika werden würde, hat an Brisanz verloren. Die „Regenbogennation“ ist nur noch eine Erinnerung an die Euphorie der ersten Jahre der Demokratie. Die befürchtete Katastrophe ist aber ebenfalls ausgeblieben. Südafrika ist heute eine solide, wenngleich mitunter etwas holprig funktionierende Demokratie. Angesichts der früheren Unruhen ist das kein kleiner Erfolg.

Gleiches Recht für alle: Für diese Überzeugung hat Nelson Mandela einen hohen Preis bezahlt. Mit seiner Standhaftigkeit und seinem Willen zur Versöhnung war er für Millionen Menschen – weit über Südafrika hinaus – ein Vorbild. Vielleicht hätte Mandela dies als das größte Kompliment empfunden: Er ist den Erwartungen gerecht geworden.

Am Donnerstagabend ist Nelson Mandela gestorben. Er starb um 20.50 Uhr Ortszeit (19.50 Uhr MEZ) in seinem Haus in Johannesburg.

