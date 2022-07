Zum Glück nur katastrophal

In der vergangenen Woche ist die Bundesseuchen-Kassandra Karl Lauterbach durch die USA getourt. Er hat den Impfstoffhersteller Moderna besucht, um zu überprüfen, ob dort wirklich Impfstoff produziert wird. Außerdem hat er dem an Corona erkrankten US-Präsidenten Joe Biden eine Ferndiagnose zukommen lassen. Der Herr Biden sei vierfach geimpft, außerdem werde er mit den richtigen Medikamenten behandelt. Er werde also bald wieder fit sein. Hauptsächlich hat die Bundesseuchen-Kassandra aber in den USA herausgefunden, dass Deutschland für den Herbst „eine katastrophale Lage“ drohe. Wir gehen davon aus, dass er lange in eine speziell für diesen Zweck gefertigte Glaskugel geschaut hat, um dann das Ergebnis zu verkünden. In gewisser Weise sind wir aber beruhigt. Wir hatten eigentlich erwartet, dass die Corona-Lage im Herbst noch viel katastrophaler als nur katastrophal ausfallen würde.

Glücklicherweise ist Lauterbach nicht in Personalunion Energieminister. Wir müssten sonst damit rechnen, dass er das sofortige prophylaktische Tragen von Wintermänteln empfiehlt, um vor der Kälte im Winter rechtzeitig geschützt zu sein. Und schon wären wir bei Herrn Vassilis Kikilias. Der ist griechischer Tourismusminister und hat eine schöne Einladung ausgesprochen: „Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen mediterranen Winter mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten.“ Wer der Einladung folgt, kann aufs russische Gas pfeifen. (vp)