Zukunft der Rente: Kompromisse gefragt

Die Babyboomer, die besonders geburtenstarke Generation von 1964, geht in gut zehn Jahren in Rente. Und was dann? Keine Frage, es ist höchste Zeit, auf die Renten ab 2025 zu schauen. Doch die Rentenkommission ist kaum ernannt, da gibt es schon Streit um die Grundpositionen. Gewerkschaften sind überzeugt, dass sich mit Steuermitteln für die Rente das Niveau halten lässt, Wirtschaftswissenschaftler fordern Abstriche, um Sozialabgaben und Steuern nicht zu hoch steigen zu lassen.

Bislang war es Deutschlands bewährtes Rezept, sich gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern parteiübergreifend über die Zukunft der Renten zu einigen. Die Rentenkommission steht in dieser Tradition, und das ist gut. Denn am Ende muss ein Mix von mehr Steuermitteln für die Rentenkassen, längerer Lebensarbeitszeit und besserer privater Vorsorge stehen.

Schlecht ist aber, dass bei neuen Leistungen in der Mütterrente vereinbart wird, sie aus dem Sozialsystem statt aus Steuern zu finanzieren. Solche Schritte machen die Renten nicht zukunftsfester.