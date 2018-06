Zukunft der Alterssicherung ist umstritten

Die Gewerkschaften blasen zum Renten-Wahlkampf: Mit der IG Metall hat die größte Einzelgewerkschaft Deutschlands ein Konzept zur Zukunft der Alterssicherung vorgelegt. Nötig sei ein grundlegender, solidarischer Neuaufbau der Alterssicherung, erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in Berlin. Private Vorsorge könne die durch ein sinkendes Rentenniveau entstehende Lücke nicht schließen. Deshalb fordert die Gewerkschaft eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Das Rentenniveau – das Verhältnis zwischen den Netto-Renten vor Steuern zum Durchschnittseinkommen der Rentenversicherten – soll wieder angehoben werden. Zudem fordert die Gewerkschaft Betriebsrenten für alle. Arbeitgeber sollen sich finanziell daran beteiligen müssen, die Anrechnung privater und betrieblicher Vorsorge auf die Grundsicherung müsse abgeschafft werden. Ziel ist ein Rentenniveau von 50,5 Prozent im Jahr 2030. Derzeit sind es 47,5 Prozent. Ohne eine Reform würde das Rentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent sinken. Die Gewerkschaft orientiert sich bei ihrer Forderung an der Position der Bundesregierung: In ihrem Rentenversicherungsbericht empfiehlt sie ein Gesamtversorgungsniveau (gesetzliche Rente plus Riester-Rente) von etwa 50 Prozent. Gegenwärtig liegt der Betrag bei 1450 Euro brutto. Die Standardrente in dieser Höhe soll nach den Vorstellungen der IG Metall künftig bereits mit 43 Rentenpunkten erreicht werden. Bisher sind dafür 45 Punkte erforderlich. Die IG Metall will daher den Wert der Rentenpunkte erhöhen.

IG Metall verweist auf Umfragen

Die Standardrente, die nach 43 Jahren mit Beitragszahlungen auf der Grundlage eines Durchschnittseinkommens erreicht würde, wäre so deutlich höher. Sie läge um 22,5 Prozent oder etwa 280 Euro über dem, was bei einem Rentenniveau von 43 Prozent gezahlt würde.

Zur Finanzierung schlägt die IG Metall einen Mix von Maßnahmen vor: In guten Zeiten mit höheren Einnahmen als Ausgaben soll die gesetzliche Rentenversicherung eine Demografie-Reserve aufbauen. Zudem müsse der Bundeszuschuss zur Rentenkasse von derzeit mehr als 85 Milliarden Euro deutlich erhöht werden und auch Beamte wären verpflichtet, Beiträge zu zahlen. Hinzu käme eine Erhöhung des Renten-Beitragssatzes.

Die IG Metall geht von einer notwendigen Beitragserhöhung um elf bis 12,5 Prozentpunkte aus, die jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tragen wäre. So kämen fast 14 Milliarden Euro zusätzlich ins Rentensystem. Für den einzelnen Beschäftigten würde dies im Jahr 2030 eine monatliche Mehrbelastung von knapp 190 Euro bedeuten. Die Gewerkschaft verweist auf eine Umfrage, wonach mehr als 60 Prozent der Befragten bereit wären, höhere Rentenbeiträge zu zahlen.

Die Arbeitgeber laufen Sturm gegen die Vorschläge der IG Metall. Sie betreibe „Rentenpolitik auf Kosten der Jüngeren“, die die hohen Kosten der teuren Rentenversprechen zahlen müssten, so ein Sprecher der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Dabei drohe der Beitragssatz zur Rentenversicherung in den nächsten 20 Jahren ohnehin bereits auf bis zu 24 Prozent zu steigen: „Mit den Plänen würden die künftigen Beitragszahler vollständig überfordert, zumal die Beitragsbelastung auch in anderen Sozialversicherungszweigen kräftig steigt.“