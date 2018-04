Zuckerberg-Auftritt enthüllt mögliches Bezahl-Facebook

Der Aesculap-Schriftzug soll aus dem öffentlichen Raum entfernt werden. Das teilte der Aesculap-Vorstandsvorsitzende, Joachim Schulz, beim Bilanzpressegespräch am Dienstag in Tuttlingen mit. Zudem soll in ein bis zwei Monaten ein Investor für das Einkaufs- und Dienstleistungszentrum am Aesculap-Platz gefunden sein.

Im Laufe der Jahre sollen alle Aesculap-Leuchtschriften an den Gebäuden des Medizintechnik-Unternehmens abgenommen werden. In Tuttlingen war das bereits vor wenigen Wochen der Fall (wir berichteten).