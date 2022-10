Zu wahr, um schön zu sein

Es ist einen Binsenweisheit: Dinge, die zu schön sind, um wahr zu sein, sind meistens eben leider nicht wahr. Umgekehrt gibt es eine Menge Dinge, die zu wahr sind, um schön zu sein. Zum Beispiel der weltpolitische Scherbenhaufen, auf dem wir gerade schlafwandeln. Oder die Teuerung. Oder der Fachkräftemangel. Apropos Mangel: Einen solchen erlebt gerade der Thüringer Bela Cseri, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Unternehmer musste als leidenschaftlicher Koi-Karpfen-Züchter entsetzt feststellen, dass ihm Unholde 160 seiner insgesamt 240 geliebten Fische gestohlen hatten.

Natürlich muss es sich bei den Fischdieben um gut organisierte Kriminelle handeln. Denn 160 glitschige Fische steckt man sich ja nicht einfach so im Vorbeigehen in die Hosetasche. Vielmehr sind sie eher mit einem großen Netz und Ködern angerückt. Der Koi gilt vor allem in Japan als Objekt der Begierde. Nicht etwa für die Pfanne, sondern allein fürs Auge. Die sündteuren Fische können manchmal Millionen wert sein.

Der Thüringer Züchter hat jetzt eine Belohnung von 1000 Euro für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Demnach war die Beute wahrscheinlich eher kein Millionenfang. Aber bei der Tierliebe geht es ja selten ums Geld. Herr Cseri möchte einfach seinen Karpfenteich wieder gefüllt sehen. Durch Nachzüchtung die 160 entwendeten Kois einfach wieder aufzufüllen, ist ein schwieriges Unterfangen, weil die Fischeier äußerst empfindlich sind. Damit dürfte es zu schön sein, um wahr zu werden, dass der Thüringer seinen akuten Karpfenmangel bald beheben kann. (nyf)