Zu viele Bauaufträge, zu viele Auflagen: Was Investitionen in Kommunen bremst

Fehlende Kapazitäten der Bauwirtschaft und mehr bürokratische Hürden bremsen die Städte und Gemeinden bei den Investitionen: Sie hätten in den letzten fünf Jahren 20 bis 30 Milliarden Euro mehr in marode Kindergärten, Schulen und Straßen stecken können, schätzt der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl. „Wir leben immer mehr von der Substanz“, beklagte Brandl in Berlin mit Blick auf den Investitionsrückstau von 159 Milliarden Euro. Diesen Betrag schätzt zumindest die Staatsbank KfW für das letzte Jahr. Die dicksten Brocken sind Schulen und Straßen.

Dabei erreichten die Investitionen 2018 die Rekordzahl von 26,3 Milliarden Euro. Das wären fast acht Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für soziale Leistungen mussten die Kommunen mit 60,9 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel aufbringen.

In den letzten Jahren habe sich die Zahl der Bauvorschriften auf 20 000 vervierfacht, kritisierte Brandl, der im Hauptberuf Erster Bürgermeister in Abensberg ist, einem Städtchen südlich von Regensburg. Fehlende Kapazitäten bei der Planung sieht er zumindest in den größeren Städten nicht als Problem: „Die haben einiges in der Schublade“ – nur keine Baufirmen für die Ausführung.