Zschäpe gibt sich vor Gericht selbstbewusst

Die deutsche Justiz hat über die Jahrhunderte hinweg viele Stile entwickelt, um ihre Bedeutung zu demonstrieren. Der größte, aber eben viel zu kleine Saal 101 des Strafjustizzentrums in München mit seiner fensterlosen Architektur der 70er-Jahre stammt aus einer Zeit, als diese Versuche der Machtdemonstration besonders hässlich ausfielen.

Lange bevor die Prozessbeteiligten sich versammelt haben und die Richter erscheinen, ist die Luft im Saal zum schneiden. Kein Wunder: Die Tische und Stühle in dem Raum sind aufs Engste zusammengeschoben. Der eine stolpert über die Aktentasche des Nachbarn und viele Nebenkläger müssen sich durch einen schmalen Spalt klemmen um an ihre Plätze zu kommen.

Körpersprache ist lebhaft

Eine halbe Stunde vor dem angesetzten Termin betritt Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte, durchaus selbstbewusst den Raum. Von ihren Hand- und Fußfesseln ist sie bereits befreit. Sie trägt einen schwarzen Hosenanzug und würde auf der Straße trotz ihres blassen Gesichts als eine adrette Vertreterin der besseren Stände durchgehen. Später wird sie häufiger lächeln, entspannt, manchmal beinahe fröhlich wirken. Die Körpersprache ist lebhaft.

Zschäpe wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, in den Jahren zwischen 2000 und 2007 als Täterin an den zehn Morden der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) beteiligt gewesen zu sein. Außerdem habe sie an den beiden Sprengstoffanschlägen in Köln 2001 und 2004 mitgewirkt, die rechtlich als Mordversuche gewertet werden. Schließlich sind sich die Ankläger sicher, dass Zschäpe 2011 die Unterkunft der Terrorgruppe in Zwickau in Brand gesteckt hat. Auch dies wird, weil sich eine Nachbarin im Haus befunden hat, als Mordversuch gewertet. Zschäpe soll Gründungsmitglied des NSU gewesen sein, dem neben ihr auch die beiden Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt angehört hatten. Beide haben sich 2011 umgebracht.

Gegenbild von Zschäpe

Nach Zschäpe kommt André E. in den Raum, das Gegenbild der Hauptangeklagten: Wohlbeleibt, im Holzfällerhemd, Tätowierungen auf den Fingern, grobschrötig eben. André E. wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe zu einem der Kölner Sprengstoffanschläge, Beihilfe zum Raub und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Er soll unter anderem die Tatfahrzeuge für den Anschlag im Jahre 2001 und für zwei Raubüberfälle angemietet haben.

Ralf Wohlleben , der frühere NPD-Funktionär, ist der Dritte, der kommt. Der hagere Mann hat viel von seiner früheren Auffälligkeit verloren. Seine Kleidung ist bürgerlich mit leicht rustikalem Anklang. Wohlleben ist wegen Beihilfe zu den neun Morden an den türkisch- und griechischstämmigen Opfern angeklagt. Er soll dem NSU-Trio die bei diesen Morden benutzte Tatwaffe, eine Ceska 83 nebst Schalldämpfer besorgt haben.

Carsten S. versteckt sich die erste Zeit, so lange die Fotografen da sind, tief unter der Kapuze seiner Jacke. Später kommt auch hier ein unauffälliger Mann bürgerlichen Zuschnitts zu Tage. Er ist wegen Beihilfe an den neun Morden angeklagt. Gemeinsam mit Wohlleben soll er die Waffe besorgt haben.

Holger G. , der sich hinter Aktendeckel zu verbergen versucht, wird die Unterstützung des NSU angelastet. Er soll den drei Mitgliedern der Terrorgruppe geholfen haben, ihre Identität zu verschleiern und ihnen dafür seine Ausweispapiere zur Verfügung gestellt haben.

„So, dann würde ich sie bitten, den Saal zu verlassen.“ Das sind die ersten Worte, die Manfred Götzl 20 Minuten nach dem für 10 Uhr geplanten Prozessbeginn spricht – an die Adresse der Fotografen. Er ist heute liebenswürdig, geduldig, er moderiert. Eine halbe Stunde lang trägt Götzl erst einmal all die Namen der Prozessbeteiligten vor, prüft nach, wer da ist. Die elf Verteidiger sind natürlich da, von der Bundesanwaltschaft sind es heute vier Vertreter. Von den Nebenklägern sind dagegen weniger erschienen als erwartet. Viele der 77 Nebenkläger haben ihre Anwälte geschickt.

Und dann beginnt das Ringen um die Feinheiten. In Aussicht stand ein „Feuerwerk von Anträgen“, ganz normal bei solchen Prozessen. Da geht es dann nicht um die Vorwürfe der Anklageschrift, die wohl noch eine ganze Weile lang nicht vorgetragen werden kann. Da geht es um mögliche kleine Fehler, die dem Gericht unterlaufen sein könnten und deshalb später einen Revisionsgrund liefern könnten. Kein professioneller Anwalt wird versäumen, diese so minimalen Chancen zu nutzen.

45 Minuten lähmende Langeweile

Doch statt des Feuerwerks entfalteten die Verteidiger Zschäpes im Gerichtssaal in den nächsten 45 Minuten lähmende Langeweile. Richter Götzl, der ein Fuchs sein kann, hat dafür gesorgt. Behaupte niemand mehr, er könne öffentliche Wirkungen nicht einschätzen.

Die Anwälte hatten ihren umständlichen Befangenheitsantrag gegen Götzl bereits am Samstag per Fax dem Gericht übermittelt. Dann muss er in der Hauptverhandlung nicht vorgetragen werden und niemand würde merken, dass der Umfang in keinem Verhältnis zum Inhalt steht. Götzl bittet Zschäpe-Verteidiger Wolfgang Stahl liebenswürdig, seinen Antrag doch vorzulesen. Stahl ist darauf nicht vorbereitet, er hat den Antrag noch nicht einmal ausgedruckt dabei. Götzl stellt ihm freundlicherweise sein Exemplar zur Verfügung. Und dann liest der Anwalt endlos langsam vor – man möchte ihm die Worte aus dem Mund ziehen –, was auch in zehn Sätzen zu sagen gewesen wäre. Götzl sei gegenüber Zschäpe befangen, weil deren Verteidiger, aber nicht die Bundesanwälte vor Beginn der mündlichen Verhandlung durchsucht werden. Götzl begründete dies mit der Gefahr möglicher Anschläge. Man kann darüber streiten, ob das vernünftig war. Aber darum geht es gar nicht mehr.

Die Zuhörer horchen erst wieder auf, als der Verteidiger auch noch vortragen muss, dass er die Unterbringung in höherpreisigen Hotels erbeten hatte – mit der Begründung, nur dort nach eingegangenen Todesdrohungen sicherer zu sein. Es ist ätzend. Götzl wusste schon, weshalb er das vortragen lässt.

So kommt, was kommen muss: Die Anwälte der Nebenkläger beklagen die vermeintliche Prozessverzögerung, durch die die Opfer „gequält“ würden, sprechen von „verletzten Eitelkeiten der Verteidiger“, die kein Grund für einen Befangenheitsantrag seien. Zschäpes Verteidiger poltern zurück. Götzl kann sich zurücklehnen und zuhören. Dann geht man erst einmal in die Mittagspause, damit die Gemüter sich beruhigen.

Bis weit in den Nachmittag hinein geht das Hickhack weiter: Beanstandungen, Pausen, abweisende Gerichtsbeschlüsse und ein weiterer, ausufernder Ablehnungsantrag, diesmal von Wohlleben. Nach einer Stunde unterbricht Götzl den Verteidiger und weist einen Nebenkläger zurecht: „Dass Sie hier jetzt Zeitung lesen, ist nicht möglich.“ Zeitung lesen ist aber das Vernünftigste, was man zu dieser Zeit tun kann.

Der Autor ist Redakteur der Stuttgarter Zeitung und berichtet aus dem NSU-Prozess auch für die Schwäbische Zeitung.