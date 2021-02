Zentralrat der Juden: AfD nutzt Juden als Feigenblatt

Ein Traktor nach dem anderen: So mancher Autofahrer staunt am Dienstagnachmittag vermutlich nicht schlecht, als er rund um das Landratsamt auf der Straße einen Gang herunterschalten muss. Grund für die rund 150 Trekker in der Stadt ist die Demonstration von Landwirten aus der Bodenseeregion gegen den Entwurf des Insektenschutzgesetzes und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung. Damit schließen sich die hiesigen Bauern den deutschlandweiten Protesten an.