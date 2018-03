Zensur? AfD löscht unliebsame Umfrage zum Islam

Von Schwäbische Zeitung

Die Mitglieder des „Grünen Punktes“ haben sich am Montagabend in der Gaststätte „Zur Kapelle“ getroffen. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, sei das Nebenzimmer „übervoll“ gewesen, was womöglich an den „neuen skandalösen Vorgängen um die zwischenzeitlich mehr als umstrittene Uferaufschüttung“ gelegen habe, die diskutiert wurden.

Bereits vormittags waren im östlichen Teil des Seegartens auf den Privatgrundstücken mit den Abbrucharbeiten und Baumfällungen begonnen worden (die Schwäbische Zeitung berichtete).