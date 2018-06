Zeitung: Depardieu macht glänzende PR für Russland

Moskau (dpa) - Zur Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an den französischen Schauspieler Gérard Depardieu schreibt die Moskauer Boulevardzeitung „Komsmolskaja Prawda“ am Mittwoch:

„Dass Gérard Depardieu die russische Staatsbürgerschaft bekommen hat, freute die einen und ärgerte die anderen. Diese Geschichte ist zweifellos ein Trumpf für Russlands Ruf. Zu Sowjetzeiten wurde das Land gemieden. Das bedeutet, dass sich das Bild unseres Landes in der Welt ändert.

Aber der Fall wirft auch viele Fragen auf - etwa, warum es für den berühmten Schauspieler nur ein paar Tage dauert, den russischen Pass zu bekommen, während dies für Normalsterbliche ein dornenreicher Weg ist.

Depardieu musste die üblichen Verfahren nicht durchlaufen und erhielt unseren Pass quasi als Neujahrsgeschenk. Mit seinem guten Image hat er glänzende Werbung für Russland gemacht. Nun könnte ein Leben bei uns sogar zur Mode werden. Wenn wir aber tatsächlich wollen, dass so viele kluge, gebildete, talentierte Leute wie möglich in Russland leben möchten, dann muss sich allerdings einfach alles in diesem Land ändern.