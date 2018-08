Zeitumstellung abschaffen: Richtig, aber mit Fragen verbunden

Der EU-Chef höchstpersönlich läutet das Ende der Zeitumstellung ein, die Bundeskanzlerin meldet sich zustimmend aus Afrika und spricht von einer „sehr hohen Priorität“.

Bei so viel Staatstragendem stellt sich die Frage: Warum hat es Jahrzehnte gedauert, die Abschaffung in Angriff zu nehmen? Die zweifellos richtig ist, liegen die Nachteile doch auf der Hand, manchen hat das Drehen an der Uhr auch einfach nur noch genervt. Bemerkenswert ist allerdings, dass bei der Onlineumfrage von 500 Millionen EU-Bürgern nur 4,6 Millionen teilnahmen – davon drei Millionen aus Deutschland. In der EU wird es heißen, nun diktieren uns die Deutschen auch noch die Zeit.

Zudem muss ein Beschluss erst verschiedene EU-Instanzen passieren. Und auch hierzulande sind die Debatten noch lange nicht vorbei. Es geht um Sommer- oder Winterzeiten, Experten verschiedener Disziplinen werden nach ihrer Meinung gefragt. Auch das kann nerven, denn bei aller Emotionalität des Themas: Es gibt Wichtigeres.