Zeiterfassung ist aus der Zeit gefallen

Mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt wird auf einmal wieder brennend aktuell, was der Europäische Gerichtshof der Politik bereits 2019 vorgegeben hatte: Unternehmen müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erfassen. Home Office hin, Flexwork her. Das genaue „Wie“ ist noch unklar, auch das endgültige „Wann“ steht noch aus. Sicher aber ist: Die Stechuhr passt nicht mehr in viele Bereich der Arbeitswelt.

Arbeitszeiterfassung mag bei in Schichten arbeitenden Produktionsbetrieben ihren Sinn und Zweck haben. Doch abseits davon gibt es Millionen Angestellte, die mittlerweile nicht nur ihre Arbeitszeit, sondern auch ihren Arbeitsort frei wählen können. Faul auf der Haut liegen wird dabei kein Mensch mit Eigenverantwortung. Schließlich ist ein Unternehmen der Privatwirtschaft auf die Produktivität jedes Mitarbeiters angewiesen – der aber auch auf einen erfolgreichen Arbeitgeber. Die Zeiterfassung ist also in vielen Sektoren völlig aus der Zeit gefallen. Unternehmen und Angestellte, die ohnehin schon von Staatsdirigismus und Regelungswut gegängelt werden, müssen jetzt auch noch das Arbeitszeitmanagement ihrer Mitarbeiter verwalten – und gegebenenfalls, ganz im paternalistischen Sinne der Gesetzgeber, kontrollieren und korrigieren.

Wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, sollte bei der Umsetzung mit Augenmaß gehandelt werden: Morgens trägt sich der Mitarbeiter in die privat verwaltete Excel-Tabelle ein, am Abend aus. Denn Instrumente der Überwachung, etwa Apps, die den Tastenanschlag oder Mausklick kontrollieren, wären tödlich für die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Informelle Gespräche an der Kaffeetheke oder der Fünf-Minuten-Brainstorm auf dem Großraum-Sofa würden dann wohl nicht mehr stattfinden. Stattdessen acht Stunden roboterartiges Abarbeiten und dann nur noch schnell nach Hause – wo die Überwachung (noch) ihre Grenzen hat.