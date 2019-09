Von Schwäbische Zeitung

Ein großes Aufgebot an Musikern der Musikvereine „Lyra“ Unterstadion und Stadtkapelle Munderkingen fand sich am vergangenen Samstag in Unterstadion ein. Mit der Flötistin Diana Rapp, geborene Neher, aus Munderkingen und dem Schlagzeuger Julian Rapp aus Unterstadion gab sich zum ersten Mal ein Brautpaar aus diesen beiden Musikvereinen das Ja-Wort.

Das Brautpaar wurde zuhause von den beiden Musikvereinen abgeholt und musikalisch zur Kirche Sankt Maria und Sel.