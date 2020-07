Zahlt den Test selbst!

Ja, wenn man mit dem Flugzeug aus einem Land einreist, in dem es viele Corona-Fälle gibt, soll man umgehend auf das Virus getestet werden. Das ist ein guter Beschluss. Auch wenn er – bisher noch – keine Pflicht ist. Weniger glücklich ist, dass der Soforttest in Airports nur für Einreisende aus den Risikoländern des Robert-Koch-Instituts gelten soll. Denn so werden Aufenthalte in den USA, Brasilien oder Israel abgedeckt, nicht aber Rückkehrer aus Mallorca oder von der Schwarzmeerküste – beides wieder als Orte hemmungslosen Feierns und damit der Corona-Verbreitung berühmt geworden.

Und auch die Finanzierung stößt sauer auf. Wer meint, unbedingt in ein Risikogebiet reisen zu müssen, sollte den Test gefälligst selbst zahlen. Und nicht alle anderen Steuer- und Beitragszahler, die zumeist im Lande bleiben, in Mithaftung nehmen. Aber hier war der Politik wichtiger, es den Rückkehrern so einfach wie möglich zu machen, um zu verhindern, dass aus der Reisewelle eine zweite Corona-Welle wird.