Zahlen gibt es keine zur Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge

Mehr als zwölf Stunden lang stand der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zum Wort „Sozialtourismus“. Mit diesem Begriff hatte er am Montagabend in einem Interview mit Bild TV kritisiert, dass ukrainische Flüchtlinge angeblich zwischen Deutschland und der Ukraine pendelten, hierzulande aber Sozialleistungen in Anspruch nähmen. Bei den Ampel-Parteien löste diese Äußerung mächtige Empörung aus – die Union selbst übte sich in Schadenbegrenzung. Doch wie kommt Merz zu dieser Aussage? Gibt es Belege dafür, dass er ein Problem richtig erkannt, aber vielleicht falsch benannt hat? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Gibt es Hinweise darauf, dass Geflüchtete in die Ukraine pendeln?

Mit Zahlen lässt sich diese Form der Hin-und-Her-Migration nicht belegen. Auch der CDU liegen keine Zahlen vor, wie der erste parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, am Dienstag in Berlin einräumte. Merz habe eine „sicherlich sehr zugespitzte Formulierung“ verwandt, „um auf ein Problem hinzuweisen, das möglicherweise besteht“, sagte er. Ein Hinweis darauf, dass nach Deutschland geflüchtete Ukrainer in ihr Heimatland zurückreisen, könnten die ausgebuchten Flix-Busse auf dieser Strecke sein. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erklärt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: Dem Bamf lägen „in seinem Zuständigkeitsbereich keine Erkenntnisse zu dem genannten angeblichen Phänomen vor“.

Wie viele ukrainische Flüchtlinge halten sich in Deutschland auf?

Im Ausländerzentralregister waren am Stichtag 24. September insgesamt 965 337 Kriegsflüchtlinge mit ukrainischer Staatsangehörigkeit erfasst. Fast zwei Drittel von ihnen (64 Prozent) waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums Frauen und Mädchen. Die meisten von ihnen hielten sich in Nordrhein-Westfalen auf (211 000 Geflüchtete), darauf folgen Bayern (153 000), Baden-Württemberg (125 000), Niedersachsen (100 000) und Hessen (84 000). Laut einer Befragung des Mediendienstes Integration hat sich von April bis Juni die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine in allen Bundesländern ungefähr verdoppelt. Allerdings weiß niemand so recht, wie belastbar diese Zahlen sind, weil sich die Geflüchteten frei zwischen den EU-Staaten bewegen können. In seiner Entschuldigung auf Twitter schrieb Merz, dass sein „Hinweis“ ausschließlich „der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge“ gegolten habe.

Haben es Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland besser als andere Flüchtlinge?

Mit Blick auf die Bürokratie und die finanzielle Hilfe: ja. Für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat die EU die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie aktiviert. Das bedeutet in der Praxis, dass die Geflüchteten kein Asyl beantragen müssen und automatisch den Aufenthaltsstatus „vorübergehenden Schutz“ bekommen. Zudem wurden die Geflüchteten aus der Ukraine zum 1. Juni dieses Jahres Langzeitarbeitslosen in Deutschland gleichgestellt. Das heißt, sie bekommen nicht, wie Migranten aus anderen Ländern, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder Sozialhilfe. Sie haben damit auch Anspruch auf volle medizinische Versorgung, auf Bildungsangebote – und sie dürfen, anders als Asylbewerber, sofort arbeiten.

Wie viele ukrainische Flüchtlinge bekommen Hartz IV oder Sozialhilfe?

In der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren im August rund 546 000 Berechtigte mit ukrainischer Staatsbürgerschaft erfasst, das ist ein Plus von 529 000 im Vergleich zum Februar dieses Jahres. Rund 355 000 dieser Menschen waren erwerbsfähig, 191 000 nicht. Der Regelsatz für einen Alleinstehenden in der Grundsicherung beträgt 449 Euro pro Montag, für Kinder und Jugendliche werden, je nach Alter, zwischen 285 und 376 Euro bezahlt. Zum Vergleich: Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat ein Alleinstehender lediglich Anspruch auf 367 Euro im Monat.

Müssen ukrainische Hartz-IV-Bezieher vor Ort erreichbar sein?

Ja. Wer Arbeitslosengeld II beziehen will, muss sich im sogenannten „zeit- und ortsnahen Bereich“ des zuständigen Jobcenters aufhalten und postalisch erreichbar sein, teilt ein BA-Sprecher mit. „Ist das ohne Zustimmung des Jobcenters nicht der Fall und stehen die Menschen deswegen nicht für Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung, besteht kein Leistungsanspruch.“ Dies gelte unabhängig von der Herkunft der Leistungsbezieher und auch für neu aus der Ukraine eingereiste Menschen. Allerdings dürfen auch Hartz-IV-Empfänger vorübergehend ihren Wohnort verlassen – bis zu 21 Tage „Ortsabwesenheit“ ist nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) möglich. Diese Abwesenheit muss allerdings vorher beantragt und genehmigt werden.

Hat Merz auch Zuspruch für seine Aussagen bekommen?

Die demokratischen Parteien im Parlament reagierten empört. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, warf ihm vor, die Taktik der AfD anzuwenden. „Er will bewusst einen politischen Kulturkampf vom Zaun brechen und mit immer neuen Grenzverschiebungen den Diskurs nach rechts verschieben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch Politiker der Union hatten Mühe mit Merz‘ Wortwahl – „Sozialtourismus“ war schließlich 2013 auch „Unwort des Jahres“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verwies auf seine Entschuldigung und meinte, „damit ist es auch erledigt“.