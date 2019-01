Zäher Auftakt im Ringen um den Digitalpakt

Es war wie erwartet ein zäher Start, als sich im Bundesrat der Vermittlungsausschuss zum Thema Digitalpakt am Mittwochabend konstituierte. Verhandlungsführer sind Hermann Gröhe (CDU) für den Bund und Manuela Schwesig (SPD) für die Länder. Der Bund macht Druck und will bis Februar ein erstes Ergebnis sehen, während vor allem die von der CDU-regierten oder mitregierten Länder von „Erpressung“ reden und für ihre Kompetenzen beim Thema Bildung streiten. Es zeichnet sich ab, dass es nicht leicht wird, den Fünf-Milliarden-Digitalpakt für Deutschlands Schulen unter Dach und Fach zu bringen.

„Schwierige und langwierige Verhandlungen sind abzusehen“, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Tag danach. Denn der Bund hält eine Grundgesetzänderung für die Umsetzung des Digitalpakts für nötig, die Länder nicht. Allen voran protestieren die fünf von der Union mitregierten Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen gegen die Grundgesetzänderung. Ohne diese fünf Länder geht nichts im Bundesrat, und bislang ziehen sie an einem Strang gegen das geplante Gesetz.

Zwar wollen alle das Geld für den Digitalpakt und deshalb nach Möglichkeit einen Kompromiss. Aber sie wollen den Bund nicht mitregieren lassen. Kretschmann warnt vor einem „tiefen Eingriff in das föderale Gefüge“, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor von Bund geplanten „Einheitssschulen“. Und auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagt: „Das geht ohne komplizierte Verfassungsänderung.“

Die Befürworter der Regelung machen dagegen Druck. Die Schulen warteten doch auf die Milliarden, argumentieren sie. FDP-Fraktionschef Christian Lindner sagt, es gehe nicht nur um den Digitalpakt, sondern um eine Reform der Zusammenarbeit von Bund und Ländern. „Wir wollen, dass bei der Schlüsselaufgabe, der Bildung, es möglich wird, dass Bund und Länder besser zusammenwirken, als es gegenwärtig der Fall ist.“

FDP-Fraktionsvize Katja Suding erwartet, „dass man im Lauf des Februars zu einer Regelung kommt, sodass es im März auch wirklich losgehen kann“. Winfried Kretschmann erwartet das eher nicht. „Schnell kann es nur gehen, wenn man den Digitalpakt von der Grundgesetzänderung entkoppelt“, sagt er.

Vergiftetes Lob

Beim Auftakt im Vermittlungsausschuss, in dem je 16 Vertreter des Bundes und der Länder sitzen, blieben die Fronten jedenfalls verhärtet. „16:1. So eine einheitliche Front muss man erst einmal gegen sich zustande bringen“, war das vergiftete Lob von Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zu Beginn des Vermittlungsverfahrens. Hinter den Türen im Bundesrat sollen deutliche Worte gefallen sein, sodass Teilnehmer meinen, nach einem schnellen Durchbruch sehe es nicht aus.

Denn die Ländervertreter gerieten vor allem in Rage, weil kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag die Haushaltspolitiker der Großen Koalition noch hineinverhandelten, dass die Länder 50 Prozent bei künftigen Bund-Länder-Programmen zahlen sollen. So will man verhindern, dass die Länder immer nur nach Geld aus Berlin rufen, hieß es bei den Haushaltspolitikern. Beim Digitalpakt soll diese Regelung allerdings noch nicht gelten, da will der Bund zu 90 Prozent finanzieren.

Nun soll eine Arbeitsgruppe mit jeweils neun Vertretern von Bund und Ländern erst einmal weiterverhandeln. Am Donnerstagabend war die erste Sitzung.